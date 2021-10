Chi è Lucrezia Lando? Età, altezza, compagno e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su chi è Lucrezia Lando, età, altezza, carriera a Ballando con le Stelle, fino a dove seguirla su Instagram.

Lucrezia Lando età, altezza e biografia

Lucrezia Lando è nata il 10 dicembre 1998 a Bassano del Grappa. Ha 22 anni di età, ma la sua passione per la danza l’ha porta a cominciare quando ne aveva 10.

Sin da subito Lucrezia Lando ha mostrato una predilezione per i balli di coppia, fino a specializzarsi poi nel latino-americano.

Nel 2013 ha incontrato Giacomo Ballarin, partner di ballo con cui ha vinto moltissime competizioni, nazionali e internazionali. I due hanno partecipato anche agli Open Latin.

Vita Privata

Della vita privata di Lucrezia Lando non si conosce molto, poiché è assai riservata. Tuttavia nel 2018 ha avuto una storia con il modello francese Giaro Giarratana. I due hanno ballato in coppia nell’edizione 2018 di Ballando con le stelle.

Tra loro c’è stata una forte alchimia ma Lucrezia lo ha reso noto solo dopo aver partecipato. I due, inoltre, hanno vissuto una storia d’amore proprio durante il programma. Concluso il quale, entrambi si sono lasciati, restando in buoni rapporti.

Dopo il 2020 con l’edizione di Ballando con le Stelle, Lucrezia ha ritrovato l’amore nel collega Marco De Angelis, anche lui spesso tra i protagonisti del programma di Rai 1.

Scopriamo ora dove poter seguire Lucrezia Lando su Instagram.

Dove seguire Lucrezia Lando: Instagram e social

Lucrezia ha un profilo Instagram (@lucrezialando_official) seguito da più di 62 mila persone. La ragazza è molto attiva e condivide specialmente momenti di vita riguardanti il ballo.

Non solo, molti dei suoi scatti la immortalano nella sua quotidianità. Ha un buon rapporto con i social e con i fan, che la seguono con affetto. Poco prima della partenza di Ballando con le Stelle nel 2020 ha condiviso un post per la sua nuova avventura:

“-2 alla prima puntata non so perché ma è come se fosse sempre la prima…in effetti lo è. Vi ricordo che quest’anno non ci sarà televoto e per votarci dovrete mettere ogni sabato dalle ore 19 un cuore nella nostra foto che uscirà nel profilo Instagram e Twitter Ballando con le Stelle. Inoltre anche un like in quella che uscirà su Facebook. Abbiamo bisogno di voi.”

Non solo, dopo le prime puntate di Ballando, Lucrezia Lando ha condiviso con i followers alcuni post in cui ringrazia tutti per il supporto ricevuto. Dopo la prima puntata ha scritto:

“La prima puntata di Ballando con le Stelle è stata fantastica e sono felicissima di Gilles Rocca. Siamo passati alla seconda puntata ed ora questo è il nostro mood. Fateci sapere i vostri commenti a caldo. Ora però abbiamo solo 4 giorni per preparare la seconda coreografia quindi diamoci dentro. Quale ballo vorreste vedere?”

Dopo la seconda puntata di Ballando del 2020, invece, Lucrezia ha pubblicato un frammento dell’esibizione con Gilles, postando una foto e scrivendo:

“Che puntata ieri a Ballando con le Stelle. Grazie a tutti per il vostro supporto siete stati fantastici ci avete trasmesso tantissima energia. Non potevo essere più felice del risultato è sono super orgogliosa di Gilles Rocca. Oggi riposo per tornare in sala domani più determinati di prima. Coraggio.”

I suoi post sul cammino a Ballando con le Stelle sono numerosi. Lucrezia Lando, infatti, ci tiene molto a informare i propri followers su come procede il programma. Tra spezzoni di esibizioni e scatti prima e dopo le prove, la maestra e Gilles Rocca sembravano avere tutta l’intenzione di aggiudicarsi la vittoria di questa edizione e così è stato poi!

Stesso discorso anche nel 2021. Anche in questa nuova edizione del talent di Rai 1 Lucrezia è partita piuttosto carica, incoraggiando così il suo partner Andrea Iannone.

La carriera

Fin dall’età di 10 anni Lucrezia Lando balla e non tutti sanno ma ha anche partecipato ai casting di Amici in passato.

Molto pratica nei balli di coppia, nel 2016 Lucrezia Lando ha preso parte al Campionato Mondiale di ballo latino under 21 e agli International Open.

La coppia si è divisa nel 2017 e Lucrezia, per un breve periodo, ha gareggiato con Lorenzo Zomparelli. L’anno della ribalta è il 2018, in cui viene contattata da Milly Carlucci per diventare ballerina professionista a Ballando con le stelle, accanto a Giaro Giarrattana.

Ballando con le Stelle

La ballerina professionista fa parte del programma dal 2018, avendo iniziato l’esperienza insieme Giaro Giarratana, con cui si vocifera abbia avuto flirt. Nel 2019 ha invece gareggiato insieme ai gemelli Sampaio, Kevin e Jonathan.

Ma vediamo, in questo elenco, tutte le partecipazioni di Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle, i partner con cui ha partecipato e tutti i piazzamenti:

Tredicesima edizione – anno 2018 : arrivata fino alla puntata finale, in cui si è classificata terza con Giaro Giarratana , a pari merito con Gessica Notaro e Stefano Oradei

, a pari merito con e Quattordicesima edizione – anno 2019: eliminazione durante la seconda puntata, insieme a Kevin e Jonathan Sampaio

Sabato 19 settembre 2020 è ripartita la quindicesima Ballando con le stelle. Il programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, è tornato e con esso anche tutto il cast del varietà. Ballando con le stelle promette di riservare grandi sorprese ai telespettatori, grazie anche a dei protagonisti di spicco.

Dopo la pausa dovuta al Covid, Milly è tornata ad allietare i sabato sera dei telespettatori. La conduttrice ha spiegato che il programma seguirà tutte le norme anti contagio, nella più totale sicurezza per tutti. Grande novità dell’anno è l’assenza di televoto. Per poter votare i protagonisti, infatti, si dovrà accedere tramite un account social. Solo qui si può esprimere la propria preferenza, tramite i like a Twitter, Facebook e Instagram.

Un’edizione che promette di essere memorabile e, tra i membri del caso, c’è anche Lucrezia Lando. Nel 2020 la maestra professionista ha gareggiato insieme a Gilles Rocca, arrivando alla vittoria finale, nonostante non siano mancati momenti di difficoltà. Un anno dopo nel 2021 ci riprova con Andrea Iannone!

Concorrenti e maestri

Oltre a Lucrezia Lando a partecipare a Ballando con le Stelle 2021 in qualità di concorrenti e maestri professionisti ci sono:

A tutti i concorrenti facciamo il nostro miglior in bocca al lupo!

Il percorso di Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle

Dal 16 ottobre 2021 prende il via la nuova avventura di Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle. Lei sarà la partner di Andrea Iannone in questa avventura. Vedremo come se la caveranno i due e se riuscirà a bissare il successo dell’anno precedente.

1° puntata: Dopo la prima puntata Andrea e Lucrezia hanno acciuffato 22 punti totali e sperano di migliorare ancora (IN AGGIORNAMENTO).

