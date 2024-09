L’ex fidanzato di Shaila Gatta, Alessandro Rizzo, ha lanciato delle accuse verso l’attuale gieffina. Così è intervenuta la mamma di lei che si è scagliata contro il ballerino e suo ex genero. Ecco cosa ha detto.

Il post dell’ex fidanzato di Shaila Gatta

Shaila Gatta è una delle protagoniste dell’edizione del Grande Fratello che sta andando attualmente in onda. E proprio lunedì ha avuto anche un’accesa discussione con l’opinionista Beatrice Luzzi. La Luzzi le aveva detto che era “troppo provocatrice”. La concorrente aveva replicato dicendo di essere una donna single, libera e indipendente.

Shaila ha anche parlato in più occasioni di aver vissuto un amore tossico con un ex. E Alessandro Rizzo, suo ex fidanzato, è intervenuto sui social rispondendo su Instagram a una domanda di un utente inerente proprio le parole della Gatta. Ecco cosa ha scritto:

“Una cosa è certa, Shaila ha uno spiccato senso dell’immaginazione e dell’invenzione. Oltre ad avere il dono dell’interpretazione. Ad oggi però ricordate: le bugie fanno dei giri immensi, ma la verità prima o poi ti mette faccia a faccia. Anche se questo non mi ha mai sorpreso, è da una vita che va avanti a favole e taralli. Ma capisco che quando l’acqua è poca, bisogna far galleggiare la papera. La fame è tanta”.

Successivamente Alessandro ha anche raccontato dettagli privati sulla loro passata relazione, sulla depressione e anche di tradimenti che avrebbe subito quando Shaila Gatta lavorava a Ciao Darwin. Il ballerino ha ricevuto anche critiche in direct su quanto ha scritto. Ma adesso è intervenuta anche la mamma di Shaila Gatta per rispondere molto diretta.

La risposta della mamma di Shaila ad Alessadro Rizzo

Intervistata dal sito 361Magazine, la signora Luisa Menditto si è molto arrabbiata. E ha detto: “Innanzitutto mia figlia non ha mai fatto esplicitamente il nome del Sig. Rizzo. Ma siccome il Sig. Rizzo si sente chiamato in causa è mio dovere rispondere a queste illazioni. La relazione di mia figlia con il Sig. Rizzo risale ad oltre 10 anni fa, mi chiedo come mai abbia deciso di esporre la sua e sottolineo sua verità proprio ora che mia figlia è nella Casa del Grande Fratello! Più che desiderio di dire la sua verità sembra una ricerca insistente di visibilità (è infatti siamo qui a parlare di lui)”.

Ha poi continuato: “Ci eravamo ripromessi di ignorare le sue bugie, ma a tutto c’è un limite! Lavorativamente parlando, il Sig. Rizzo è sempre stato un ostacolo per mia figlia. All’epoca non era apprezzato nell’ambiente e la sua vicinanza a Shaila non faceva altro che danneggiare lei. Mia figlia è uscita da questa relazione grazie all’aiuto del coreografo Marco Garofalo, che purtroppo non è più con noi. È stato lui ad aprirle gli occhi e per fortuna la vita di Shaila è cambiata e noi gli saremo per sempre grati”.

La madre di Shaila Gatta è andata avanti aggiungendo: “Ci è voluto un estraneo per aprire gli occhi di mia figlia in quanto il Sig. Rizzo aveva fatto di tutto per allontanare Shaila dalla sua famiglia. Per quanto riguarda quel Natale – quello che Rizzo smentisce – per ciò che posso ricordare dopo tanti anni, mia figlia era a casa dei suoceri. I due litigarono e scesero in strada per parlare. A questo punto il Sig Rizzo disse a mia figlia che non era più la benvenuta in casa sua e la lasciò da sola per strada in piena notte. Un modus operandi che ha ripetuto successivamente a Milano in occasione di un’audizione. Mia figlia aveva 18 anni e lui la lasciò nuovamente sola per strada… di notte”.

Dopo queste rivelazioni, la signora ha concluso: “Sulla depressione, mi permetto solo di dire che io so cosa mia figlia abbia passato dopo quella relazione. Non entro nel merito della eventuale sofferenza altrui perché dalla fine della loro relazione io non ho più avuto contatti con il Sig. Rizzo, però so quello che mia figlia ha vissuto. So quanto è stata male e so quali strascichi si porta ancora dietro. Spero di poter metter fine a questa discussione. Soprattutto perché la diretta interessata non può difendersi al momento. Mi intristisce molto questo tentativo di guadagnare visibilità diffondendo bugie alle quali mia figlia non può rispondere”.