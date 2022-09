Ballando con le stelle, il primo spot rivela il cast ufficiale (VIDEO)

1 Lo spot del cast di Ballando con le stelle

Manca poco più di un mese alla nuova edizione di Ballando con le stelle. L’8 ottobre, se le cose andranno come previsto, Milly Carlucci tornerà su Rai 1 a tenere compagnia al pubblico da casa. Ci saranno molti cambiamenti all’interno del gruppo di ballo tra i professionisti. Alcuni usciranno di scena, ma ne arriveranno altri. I cinque nuovi danzatori, infatti, sono già stati annunciati. Grande attesa, inoltre, quella per il cast dei concorrenti.

Il primo spot andato in onda e diffuso sui social, come possiamo vedere anche qui sotto, mostra l’identità definitiva dei Vip che scenderanno in pista. Sentiamo Milly chiedere: “Siete pronti per una nuova ed epica edizione di Ballando con le stelle? Con un cast che illuminerà la pista da ballo“. E da questo momento in poi parte la carrellata di nomi:

Gabrel Garko

Ema Stokholma

Marta Flavi

Giampiero Mughini

Paola Barale

Lorenzo Biagiarelli

Rosanna Banfi

Alex Di Giorgio

Luisella Costamagna

Dario Cassini

Alessandro Egger

Enrico Montesano

Iva Zanicchi

La giuria è stata confermata al completo. Colei che, però, lascerà dopo ben sei anni di lavoro accanto alla Carlucci è Roberta Bruzzone. L’opinionista di Ballando con le stelle ha spiegato:

“Cari amici, in considerazione dei molti messaggi ricevuti, vi confermo che ho deciso di porre termine alla mia “avventura” professionale nel programma Ballando con le stelle nonostante la produzione mi abbia chiesto di confermare la mia presenza anche nella edizione che sta per cominciare. Ho preferito fare un passo indietro perché gli innumerevoli Impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1.

Questa temporanea incursione nel mondo del puro intrattenimento è stata molto interessante sotto il profilo professionale, mi ha arricchito e mi ha permesso di veicolare messaggi importanti. Ma ora quel poco tempo che avevo a disposizione si è ridotto ulteriormente. Da qui la decisione di rifiutare la richiesta di continuare a far parte del cast. Auguro a tutta la family di Ballando di replicare il grande successo delle precedenti edizioni. Ad Maiora semper”.

Le notizie continuano…