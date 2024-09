Cantautrice e conduttrice radiofonica, Nina Zilli è un volto molto apprezzato dello spettacolo. Vediamo più nello specifico chi è, la sua età, l’altezza, chi è il suo fidanzato e sua figlia e Instagram dove seguirla.

Nina Zilli età e altezza

Nata a Piacenza il 2 febbraio 1980 sotto il segno dell’Acquario, l’età di Nina Zilli è di 40 anni. L’artista piacentina, infatti, in origine si chiama Maria Chiara Fraschetta. L’altezza della cantante, invece corrisponde a 1,74 m.

Nina Zilli perché si chiama così? Il nome d’arte utilizzato deriva dall’amore per la sua artista preferita Nina Simone e il cognome di sua madre.

Ma vediamo alcune informazioni circa la sua vita privata, partendo dalle origini e dai genitori..

Vita privata

La cantautrice è molto legata alle sue origini e genitori. Nina Zilli è cresciuta insieme alla sua famiglia a Grossolegno e fin da piccola ha manifestato un forte interesse per la musica. Negli anni a venire, insieme ai suoi genitori, si è trasferita in Irlanda, dove ha avuto modo di approfondire la lingua anglosassone.

Da bambina fino all’età dell’adolescenza ha avuto sempre poca autostima di sé stessa, ma crescendo, fortunatamente, è riuscita a prendersi le sue rivincite, grazie anche alla musica e alle canzoni portate al successo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la vita di Nina Zilli è molto chiacchierata. Per 7 anni la cantante è stata impegnata con il fidanzato storico, Riccardo Gibertini, musicista e trombettista con cui ha avuto il piacere di lavorare.

Successivamente a fare breccia nel cuore di Nina Zilli è arrivato Neffa, ma la loro storia durerà un solo anno e una collaborazione sulla canzone, Schema libero, che parla, nemmeno a dirlo di una possibile rottura tra i due.

Durante il 2017 ha avuto una relazione con il cestista della Fortitudo Bologna, Stefano Mancinelli, ma anche in questo caso l’amore si è concluso dopo un solo anno. Successivamente il fidanzato di Nina è stato Omar Hassan. Tra loro è finita, stando a quanto annunciato da Chi, nel 2019. Sullo stesso account Instagram la cantante ha infatti eliminato tutte le foto in sua compagnia.

Attualmente Nina dal 2021 è fidanzata con il rapper Danti. Quanti figli ha e quando partorisce Nina Zilli e dove ha partorito? Una, per la precisione. Il 2 giugno 2023 è nata la prima figlia, Anna Blue.

Dove seguire Nina Zilli: Instagram e social

Grazie ad una velocissima ricerca sul web è possibile seguire Nina Zilli nei principali social network.

Su Instagram, Twitter e Facebook la cantante condivide tutte le informazioni inerenti i suoi progetti discografici e non solo. È stata lei stessa ad informare i fan di essere tra gli ospiti in gara per la serata dei duetti a Sanremo 2020.

Per chi avesse piacere, inoltre, tutte le news su Nina sono presenti anche tramite il suo sito ufficiale.

E a Sanremo farà ritorno nel 2020. Durante la serata dei duetti farà da spalla destra di Diodato (in gara), sulle note di 24000 baci.

La carriera

Durante il periodo in Irlanda Nina Zilli ha approfondito lo studio della musica, tra corsi di pianoforte e canto, ma innamorata del rock si allontana dai classicismi e non ancora maggiorenne ha fondato la sua prima band, The Jerks. Dopo gli studi liceali ha trascorso due anni tra Chicago e New York. Qui ha fatto conoscenza di nuovi generi musicali come R&B, motown, ska, soul e reggae, ma non ha mai dimenticato la musica italiana degli anni ’60 e il pop rock. Questo dunque le ha permesso di iniziare a scrivere le prime canzoni.

La musica sempre più importante nella sua vita, lascerà un piccolo spazio anche allo studio, dato che Nina Zilli ha avuto il modo anche di laurearsi in Relazioni Pubbliche allo IULM di Milano.

Il primo debutto nel mondo dello spettacolo è arrivato su MTV al Roxy Bar insieme a Red Ronnie, mentre per l’esordio da cantante bisognerà aspettare fino al 2009, quando proporrà, tra le sue canzoni più conosciute, 50 mila, a cui seguirà il primo album. Nel 2010 è uscito Sempre lontano, due anni più tardi L’amore è femmina e nel 2015 Frasi & fumo seguito nel 2017 da Modern Art.

Nel 2024 è stata in giro per l’Italia in tour!

Sanremo

La carriera di Nina Zilli si è arricchita anche grazie a varie partecipazioni a Sanremo. Prima nelle sezione Nuova Generazione nel 2010 con la canzone L’uomo che amava le donne e poi l’anno successivo come ospite accanto a La Crus. Nel 2012 è tornata nuovamente nel palco dell’Ariston arrivando nona con una delle canzoni più belle della sua carriera, Per Sempre.

Poi ancora nel 2015 con Sola (arrivata nona) e nel 2018 con la canzone Senza appartenere (17esima). Proprio quest’ultima vede la firma di Giordana Angi (nei big a Sanremo 2020) insieme a Iammarino e la stessa Zilli.

Film e programmi TV

La California è l’unico film a cui ha preso parte Nina Zilli in carriera e risale al 2022.

Diversi sono invece i programmi TV in cui l’abbiamo vista: Roxy Bar (2000-2001); TRL Awards (2011); Panariello non esiste (2012); MTV Hip Hop Awards (2012); Italia’s Got Talent (2015 al 2017) ; Sogno e son desto (2016); Ciao – Rassegna Lucio Dalla (2024); Ballando con le stelle (2024)

Italia’s Got Talent

È stata giudice dal 2015 al 2017 del programma Italia’s Got Talent!

Nina Zilli a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci ha fortemente voluto Nina Zilli per la nuova edizione di Ballando con le Stelle nel 2024.

A lei è stato assegnato come insegnante, Pasquale La Rocca.

Il percorso di Nina Zilli a Ballando con le Stelle

Entusiasta di poter partecipare a Ballando con le Stelle, Nina Zilli come se la caverà? Il suo percorso ha preso il via!

