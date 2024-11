A Ballando con le Stelle c’è del tenero tra Furkan Palali e la sua insegnante Erika Martinelli? Spunta il gossip e un dettaglio non sfugge!

Ballando, tra Furkan e la sua maestra c’è del tenero?

Lo spazio di Domenica In dedicato a Ballando con le Stelle ci regala sempre tanto gossip e indiscrezioni di ogni tipo. Dopo la bordata di Katia Ricciarelli a Selvaggia Lucarelli e l’imitazione di Francesco Paolantoni, c’è stato spazio anche per parlare di Furkan Palalı e la ballerina Erika Martinelli.

Per prima cosa Mara Venier ha mandato in onda la loro esibizione a Ballando con le Stelle, con tanto di giudizi positivi da parte della giuria, che hanno visto un miglioramento da parte di Furkan rispetto alle precedenti esibizioni. Quando poi Selvaggia Lucarelli ha preso la parola, ha posto anche una domanda frizzantina all’attore e alla sua insegnante:

“Prima nel dietro le quinte stavo venendo a salutarti, ma ho visto come guardavi la tua ballerina. Per un attimo ho avuto quel guizzo femminile…. per cui mi sono detta: ma non è che voi due fate cose turche?”, la frase di

In realtà Furkan Palali ha fatto sapere di trovarsi molto bene con la ballerina perché lo incoraggia nel fare del suo meglio: “È molto importante per me”. Ma Selvaggia l’ha incalzato ancora: “Ti piace?”, ma lui ha risposto: “Le voglio molto bene”. Frase questa che ha destato nuovi sospetti e non ha per nulla convinto!

Tornati in studio, ovviamente il momento non è passato inosservato e Mara Venier ci è tornata su. Ha interpellato così i suoi ospiti e ha fatto notare quanto segue: “Mi spiace deludervi ma pare ci sia un grande feeling con la sua insegnante”.

Immancabile il giudizio di Rossella Erra, che sempre informatissima sui pettegolezzi di Ballando con le Stelle, ha subito fatto sapere: “C’è molto feeling”. Poi ha però continuato: “Ma Mara, ti dico una cosa buttata là a Ballando con sono altre due coppie che stanno nascendo….”.

Il discorso si è interrotto così tra i chiacchiericci a bassa voce dei protagonisti e non sappiamo di chi si stesse parlando.