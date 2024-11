“Non ho accettato di fare Ballando con le Stelle per quella lì“: Katia Ricciarelli ha attaccato Selvaggia Lucarelli a Domenica In. Mara Venier ha preso le difese della giudice del programma, che ha poi risposto sui social.

Katia Ricciarelli attacca Selvaggia Lucarelli

Come accade ogni settimana anche oggi a Domenica In, durante la prima parte della trasmissione, si è parlato di Ballando con le Stelle, dopo l’appuntamento di ieri. Nel programma di Mara Venier quest’oggi al centro delle polemiche è finito Guillermo Mariotto, accusato di essere “troppo severo”.

All’interno del dibattito, ovviamente, c’è stato modo da parte di ogni ospite di esprimere il proprio parere. Nel parterre degli opinionisti ha partecipato anche Katia Ricciarelli. La cantante lirica nel momento in cui le è stata data la parola, ha lanciato una bordata a Selvaggia Lucarelli: “Non che stare vicino a quella lì ti ha fatto male?”, domanda Ricciarelli a Mariotto. Il giudice di Ballando con le Stelle si è domandato a chi si stesse riferendo Katia Ricciarelli, che ha ribadito nuovamente la frase.

A intervenire nel discorso ci ha pensato poi Alan Friedman, che ha fatto una battuta: “Ah dici che si è Selvaggettito?”. Dopo questa frase per qualche secondo è calato il silenzio tra l’imbarazzo generale. Ed è proprio qui che Katia Ricciarelli ha commentato di nuovo con un’altra frecciata (indirizzata indirettamente alla Lucarelli): “Io so che quando l’ho conosciuto non era così”.

Mentre Mariotto ha spiegato perché a detta sua Selvaggia Lucarelli nei giudizi sarebbe “severa”, Katia Ricciarelli ha ancora rincarato la dose: “Milly Carlucci mi ha invitato, ma io non sono andata per colpa sua. Alla mia età mi faccio fare l’esame?”. Dalla sua sempre Mariotto però si è sentito di difenderla: “Non me la toccate perché lei è la regina delle stron*e. Io e lei ci siamo divisi in la “ragione e lo spirito”.

L’intervento di Mara e le parole di Selvaggia

Ma non è finita qui, perché ci ha pensato Mara Venier a intervenire e dire subito la sua. La presentatrice di Domenica In all’inizio non aveva ben compreso che Katia Ricciarelli e gli altri ospiti parlassero di Selvaggia Lucarelli. Solo dopo si è resta conto ed è intervenuta per interrompere la scena che si era creata in studio:

“Ah ma parlate di Selvaggia? Io trovo che lei sia fantastica, anche con i suoi giudizi taglienti. Poi io la trovo molto intelligente”.

Sempre molto attenta a quel che succede, Selvaggia Lucarelli non si è lasciata scappare questo momento e su Twitter (oggi X) in risposta a un post che riprendeva il tutto, ha risposto: “Insomma ha ammesso di essere quella sacrificabile delle due”, ha scritto tra i commenti in modo sempre ironico.

Il commento di Selvaggia Lucarelli sulle parole di Katia Ricciarelli

Ci sarà ancora una contro replica da Katia Ricciarelli?