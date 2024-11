A Domenica In durante la puntata di ieri c’è stato un momento davvero molto divertente, regalato da Francesco Paolantoni. L’attore comico, oggi protagonista di Ballando con le Stelle, ha imitato il giudice del programma Guillermo Mariotto. E la parodia è davvero tutta da ridere!

Francesco Paolantoni imita Mariotto a Domenica In

Ieri pomeriggio mentre su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi tra provvedimenti disciplinari, sfide e sorprese, su Rai 1 abbiamo assistito a un altro appuntamento con Domenica In. Nella prima parte si è parlato di Ballando con le Stelle e Francesco Paolantoni ha dato spettacolo.

Non solo la stoccata di Katia Ricciarelli a Selvaggia Lucarelli, anche l’attore comico ha dato il meglio di sé, quando ha imitato uno dei giudici del dance show del sabato sera. Nello specifico infatti, Francesco Paolantoni ci ha regalato una parodia di Guillermo Mariotto. Ha cercato di studiarne e ripetere al meglio alcune delle reazioni del giurato, dal modo in cui commenta le esibizioni o dà i voti con le ormai famose palette. Insomma tutto così preciso e dettagliato.

Francesco Paolantoni ha davvero divertito il pubblico e la padrona di casa, Mara Venier, non ha saputo trattenere le risate. Ma anche Guillermo Mariotto è sembrato molto preso dal momento e tra una battuta e un’altra ha affermato che questa probabilmente è la prima volta che qualcuno realizza una sua imitazione così veritiera.

A spingere Francesco Paolantoni a realizzare la parodia di Guillermo Mariotto è stata la conduttrice. Inizialmente l’attore ha fatto sapere che in realtà è Alan Friedman colui che l’ha realizzata, ma la Venier l’ha spronato: “No, sei tu che la facevi prima”. Ed ecco il momento spassoso che si è ricreato in studio. Paolantoni non se l’è fatto ripetere due volte…

FRANCESCO HA FATTO RIDERE M4R18 CON LA SUA IMITAZIONE, NON E' UN'ESERCITAZIONE pic.twitter.com/S4NlvDgvkc — PurpleVivix (Francesco a BCLS era *aiuto*)💜🌸 (@PurpleVivix) November 3, 2024

La scenetta ha divertito tutti sia in studio che a casa.