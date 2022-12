Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca vincono Ballando con le stelle

NEWS

Nicolò Figini | 23 Dicembre 2022

Ballando con le stelle

Il ritiro di Gabriel Garko da Ballando con le stelle

Questa sera, venerdì 23 dicembre 2022, va in onda la finale di Ballando con le stelle. Tutto è pronto, i concorrenti non vedono l’ora di sfidarsi e il pubblico non aspetta altro che scoprire chi sarà il vincitore. I vip che si scontreranno saranno i seguenti: Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Rosanna Banfi e Simone Casula, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Alessandro Egger e Tove Villfor e i ripescati Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

All’appello, però, come possiamo notare manca Gabriel Garko. Per quale motivo? Questa sera, come rivela un’anticipazione di Davide Maggio, l’attore annuncerà il suo ritiro. La causa sarebbe l’infortunio che adesso non gli permetterebbe di concludere il suo percorso. Un vero peccato lasciare a un passo da una possibile vittoria. Sicuramente lui e la sua insegnante ci avranno pensato bene prima di prendere una decisione così sofferta. Ecco cosa leggiamo sul portale:

“Gabriel Garko lascerà Ballando con le stelle. Stasera nel corso della finalissima del programma di Milly Carlucci, l’attore getterà ufficialmente la spugna a causa del suo infortunio. Nello specifico Garko canterà e poi lascerà il palcoscenico. Il suo ritiro rimescola gli equilibri della finale“.

Già una volta, pochi giorni dopo aver subito un’operazione, aveva continuato a danzare. Questa volta, però, il dolore sarebbe troppo grande. Proprio Milly Carlucci il 15 dicembre aveva dichiarato; “Proprio durante l’allenamento, il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subìto un infortunio. Questa purtroppo è una possibilità sempre in agguato per tutti quanti. Chiaramente lui si porta appresso le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono più vulnerabile“. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news e le parole in diretta di Gabriel Garko.