1 Ballerini professionisti reagiscono all’uscita da Amici di Tommaso

Di loro ve ne avevamo già parlato quando avevano reagito alle esibizioni di Rosa Di Grazia in una delle precedenti puntate del talent. Il Choros Ballet, il gruppo di ballerini professionisti, questa volta torna su YouTube per commentare, tra le varie performance, anche l’eliminazione del ballerino Tommaso Stanzani ad Amici. Vediamo di ricordare anche ciò che è accaduto in puntata.

Innanzitutto hanno espresso il loro apprezzamento per il concorrente durante il guanto di sfida che ha dovuto affrontare in competizione con Alessandro. Nonostante quest’ultimo fosse un po’ più pulito in alcuni movimenti, infatti, alcuni di loro hanno detto di aver preferito l’ex pattinatore per l’interpretazione ma anche nella tecnica. Fatto sta che la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha perso e a rischio eliminazione sono andati proprio Tommaso insieme a Enula e Sangiovanni.

A questo punto, quindi, uno dei ballerini professionisti si è lamentato del fatto che stessero rischiando alcuni tra i migliori concorrenti di Amici, tra i quali anche Tommaso. Aggiungendo che, invece, Martina e Rosa si meriterebbero di più di essere al loro posto. La delusione e la sorpresa, infatti, si sono impresse sul volto di tutti i presenti quando a venire eliminato è stato proprio il ballerino:

Ci sono delle ballerine lì che veramente non meritano il Serale e se ne va via Tommaso? Sono veramente contrariato. Non c’è meritocrazia.

Come reagiranno i ballerini professionisti del Choros Ballet alle future eliminazioni di Amici, che potrebbero essere scioccanti tanto quella di Tommaso? Continuate a seguirci per scoprirlo.