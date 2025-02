‘Balorda nostalgia‘, il brano che Olly ha presentato sul palco del Festival di Sanremo 2025, ha ottenuto un grande traguardo venendo classificato Disco d’Oro. Ecco tutto quello che sappiamo.

Il traguardo di Olly

Olly ha ottenuto un successo molto importante nel momento in cui è apparso per la prima volta sul palco dell’Ariston. Le persone avevano cominciato a parlare sempre più del cantante genovese quando ha registrato un duetto con Angelina Mango e di lì a poco era anche uscito il suo nuovo album.

Alla fine del Festival di Sanremo 2025 è stato incoronato vincitore e avrebbe dovuto prendere parte all’Eurovision Song Contest di diritto. Tuttavia, dopo una lunga riflessione, ha deciso di non accettare e il suo posto è stato preso dal secondo classificato Lucio Corsi.

Questo non significa che il suo futuro non sia costellato di impegni, tutto il contrario. Tra la primavera e l’estate gran parte dei suoi concerti sono già sold out, così come quello presso l’Ippodromo di Milano a settembre. Nel frattempo, dobbiamo anche segnalare i numeri che sta registrando ‘Balorda nostalgia‘ sulle piattaforme streaming e nelle classifiche.

Stando a quanto riporta anche il profilo Twitter IT Parade, la canzone sanremese è stata certificata Disco d’Oro dopo aver superato le 100.000 unità vendute. Tra l’altro, questo è il primo brano a essere certificato con le nuove soglie FIMI. Siamo certi che la popolarità di Olly continuerà a crescere sempre di più nel prossimo futuro.

Tutti i fan adesso aspettano con ansia di scoprire quali nuove canzone rilascerà e anche di capire in che periodo arriverà il prossimo album.