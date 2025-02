Grande incognita sulle date di Sanremo 2026. Stando a quanto si mormora infatti il Festival potrebbe slittare addirittura a marzo. Ma perché e quali sono i motivi? Andiamo a scoprirlo.

Il Festival di Sanremo si è appena concluso ma in questi giorni in rete si sta già parlando dell’edizione 2026. Il prossimo anno infatti potrebbero esserci una serie di problematiche legate alla messa in onda della kermesse musicale, soprattutto per quanto riguarda le date. Come da tradizione, la manifestazione dovrebbe andare in onda la prima settimana di febbraio. Tuttavia da qualche ora in rete si parla di un possibile slittamento del Festival, che potrebbe addirittura svolgersi a marzo. Ma cosa sta accadendo e quali sono i motivi? Andiamo a scoprirlo.

Come è ben noto a tutti, dal 6 al 22 febbraio 2026 si terranno le Olimpiadi di Milano – Cortina e da anni il nostro paese si sta preparando a vivere uno degli eventi sportivi più importanti di sempre. Proprio per questo motivo dunque l’attenzione dell’Italia intera e della Rai stessa sarà rivolta ai Giochi, che avranno una grande rilevanza nella programmazione della rete pubblica.

L’azienda dunque vorrebbe evitare lo scontro diretto tra Sanremo 2026 e le Olimpiadi e per questo motivo il Festival potrebbe subire uno slittamento. Le opzioni attualmente vagliate sarebbero due. La prima sarebbe quella di spostare la kermesse nell’ultima settimana del mese, dal 24 al 28 febbraio. In questo caso però la manifestazione potrebbe sfidarsi con le partite di Coppia Italia, trasmesse da Mediaset. Proprio come accaduto quest’anno tuttavia la Rai potrebbe decidere di non rischiare e di far slittare ulteriormente il Festival della canzone italiana. La seconda opzione, la più probabile al momento, sarebbe dunque quella di spostare la kermesse a marzo.

Attualmente però non è ancora ben chiaro quello che accadrà e nelle settimane a venire i vertici Rai decideranno il da farsi. Una volta giunti a una decisione, l’azienda annuncerà le date ufficiali della prossima edizione e potranno ufficialmente iniziare i preparativi.