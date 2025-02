Tra le ultime indiscrezioni legate a L’Isola dei Famosi ci sarebbe anche quella relativa alla conduzione. Dopo Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, infatti, Mediaset avrebbe scelto Veronica Gentili. Ecco cosa sappiamo.

Veronica Gentili a L’Isola dei Famosi?

Dopo le due edizioni che hanno visto al timone Ilary Blasi, Mediaset ha scelto di mettere al suo posto Vladimir Luxuria. La prossima edizione, tuttavia, arriverà su Canale 5 con una sostanziale novità e un ulteriore cambio alla conduzione. Per lungo tempo sono circolati nomi su chi avrebbe potuto prendere il posto delle due professioniste citate poc’anzi e in queste ore l’azienda avrebbe deciso.

Dopo aver accantonato l’ipotesi su Alfonso Signorini, i vertici sembrerebbe che vogliano puntare su Veronica Gentili. L’ex volto di Rete 4 è stato spostato su Italia 1 come presentatrice de Le Iene e prossimamente potrebbe approdare anche su Canale 5 a L’Isola dei Famosi.

A riportare la notizia, dandola per certa, ci ha pensato Giuseppe Dandolo su Dagospia: “I dirigenti avrebbero deciso di puntare sul nome che da settimane circola negli ambienti televisivi. […] Il nome della conduttrice de “Le Iene” piace ai vertici, molto meno alla società di produzione Banijay“. Tanti altri dettagli, tuttavia, sono ancora in fase di definizione.

Ad oggi, per esempio, non abbiamo a disposizione la data di inizio perché a partire da marzo dovrebbe andare in onda il nuovo reality di Ilary Blasi, ovvero The Couple. Anche i nomi dei concorrenti, per ora, rimangono sconosciuti ma vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

Per il momento, non manca altro se non l’eventuale conferma ufficiale della presenza di Veronica Gentili a L’Isola dei Famosi. Vi terremo aggiornati quando ne sapremo di più.