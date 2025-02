Mentre Giglio si trova nella Casa del Grande Fratello, Yulia Naomi Bruschi è stata beccata in compagnia dell’ex Simone Costa: spuntano nuove foto.

Yulia Naomi Bruschi con l’ex Simone

In attesa della puntata di questa sera del Grande Fratello, spunta un nuovo gossip legato a Yulia Naomi Bruschi. Già da giorni si vocifera che l’ex gieffina pare sia stata paparazzata con l’ex Simone Costa. A parlare di questo era stata la giornalista Grazia Sambruna, la quale ha dichiarato anche che i due avrebbero dormito insieme secondo il racconto riportato da alcune fonti vicine.

Adesso anche il settimanale Chi ha voluto vederci chiaro e nel servizio riportato da Valerio Palmeri, sono emerse le immagini esclusive che mostrano Yulia Naomi Bruschi in compagnia di Simone Costa. Dalle varie foto spuntate fuori si vedono i due scambiarsi degli abbracci all’interno del ristorante di lui, oppure quando insieme hanno accompagnato un amico in una concessionaria Ferrari.

In altri scatti si è visto ancora Simone posare accanto a un cervo e deporre sulle corna di esso l’anello che ha regalato a Yulia Naomi Bruschi. Secondo alcuni questi sarebbero tutti dei segnali rivolti proprio a Luca Giglioli, che nella Casa del GF si è innamorato di Yulia e con la quale ha intrapreso una relazione.

Di recente aveva precisato di voler proseguire la propria storia con l’hairstylist dopo il reality. Ma adesso come reagirà Giglio nel vedere le immagini di Yulia e dell’ex Simone? Stasera in puntata verrà fatto il punto della situazione e ne sapremo di più.

Ricordiamo che Yulia Naomi Bruschi era fidanzata con Simone Costa quando era entrata nella Casa. Lui per il compleanno le aveva persino regalato un prezioso anello. Durante il gioco, però, lei si è avvicinata a Giglio e di conseguenza Simone ha chiesto un confronto con lei. L’ex gieffina ha rivelato il suo desiderio di proseguire la conoscenza con il coinquilino. Poi è arrivata la denuncia da parte di Simone verso Yulia, a causa di una violenta lite. Lei si è difesa da questo attacco, smentendo il tutto, per poi decidere però di uscire dal gioco.

L’argomento per questioni legali lo hanno accantonato. In puntata lo hanno sempre evitato per ovvie ragioni. Yulia Naomi Bruschi peraltro avrebbe dovuto tenere lontano Simone Costa, ma a quanto pare tra loro sarebbe tornata la pace e sono ancora uniti. In un’intervista a Biagio D’Anelli per Nuovo TV Simone ha anche chiesto a Yulia di rifletterci su e prendere una decisione. Adesso vedremo come reagirà Giglio davanti a tutto questo.