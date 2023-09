NEWS

Nicolò Figini | 1 Settembre 2023

Le parole di Mara su Barbara d’Urso

Sappiamo che Barbara d’Urso non condurrà più alcun programma su Mediaset a partire da quest’anno dopo anni di fedele servizio verso l’azienda. Al momento, però, non sappiamo ancora dove la ritroveremo. Sappiamo che Milly Carlucci sogna la sua partecipazione a Ballando con le stelle almeno come ballerina per una notte. Riuscirà a farcela? Per adesso non è dato saperlo.

In queste ore, inoltre, Mara Venier nel corso di un’intervista che possiamo vedere anche nel video qui sotto, si apre alla possibilità di vedere Barbara al suo posto a Domenica In:

“Io voglio molto bene a Barbara. Siamo amiche da tanto e credo sia una grande professionista. Ci siamo scritte… Il mio posto qualcuno lo dovrà prendere. Io non ho problemi se…”

Dopo questa parentesi su Domenica In, in seguito, Mara Venier ha espresso la sua grande sorpresa nel momento in cui ha appreso del destino di Barbara d’Urso a Mediaset: “Certamente sì, ha colto alla sprovvista lei e tutto il pubblico“. Ha quindi concluso il suo discorso affermando di ritenerla una brava conduttrice e che potrà lavorare in Rai e su qualsiasi altra rete.

