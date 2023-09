NEWS

Andrea Sanna | 1 Settembre 2023

Uomini e donne

Roberta Giusti sbotta su Instagram

Non ci sta Roberta Giusti e sui social replica con fermezza alle critiche di alcuni utenti, troppo impegnati a puntare il dito e giudicare le sue scelte di vita dopo la fine della storia con Samuele Carniani. Ma facciamo un po’ di ordine.

Da diverso tempo i fan su Instagram chiedevano a Roberta Giusti e Samuele Carniani, ex protagonisti di Uomini e Donne, come mai non si mostrassero più insieme. La coppia aveva chiesto di pazientare e aveva parlato di “alti e bassi”, come si verificano in qualsiasi relazione. Tante supposizioni e poche risposte.

Nel corso delle settimane non sono mancati sospetti su un’ipotetica rottura. Conferma che è arrivata in data 28 agosto, quando con un comunicato Roberta Giusti e Samuele Carniani hanno fatto sapere di non stare più insieme. Una notizia che è giunta come un fulmine a ciel sereno e ha spiazzato molti che per loro sognavano un futuro.

Sebbene sia Roberta che Samuele sono stati piuttosto “tranquilli” nel comunicare la loro scelta, c’è chi ha preso le parti dell’una o dell’altro. In queste ore su Instagram Roberta ha aperto il box delle domande e ha risposto ad alcune curiosità dei fan. Qualcuno non ha perso occasione di attaccarla e sferrare una critica pungente:

“Strano che il tempo per andare in giro con gli amici l’hai avuto, ma per raggiungere Samu no”, ha scritto un utente in vena di infastidire Roberta Giusti. L’ex tronista di Uomini e Donne stavolta non ha voluto fare finta di nulla e ha pensato bene di replicare una volta per tutte.

La Giusti non si è di certo intimorita e ha quindi ribattuto con queste parole: “Strano che non perdete mai mezza occasione per tacere riguardo i cavoli degli altri di cui, OVVIAMENTE, non sapete niente. Pazzesco”.