Andrea Sanna | 30 Luglio 2023

Barbara d’Urso fa chiarezza

A Repubblica aveva già smentito il pettegolezzo, ma stavolta Barbara d’Urso ha deciso di essere ancora più chiara. La conduttrice infatti è stata accostata spesso alla giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Ieri in occasione dell’ultimo appuntamento con la rassegna del cinema Marateale 2023, Barbara d’Urso ha svelato che nel tempo libero ama dedicarsi alla danza classica. Affermazione che ha fornito l’assist e chiedere ulteriori delucidazioni sul suo possibile approdo nel programma di Rai 1.

La presentatrice ha confessato di trovare divertenti queste notizie sul suo conto e, alcune di esse, le reputa davvero meravigliose: “Dicono addirittura che sarei stata la nuova giurata di Ballando. Opzione che non è mai esistita”. Al contempo Barbara d’Urso ci ha tenuto a precisare che l’attuale formazione della trasmissione di Rai 1 è ottima e lo sarà anche in futuro.

Peraltro la d’Urso ha ammesso che questa idea non è mai stata presa in considerazione, sebbene apprezzi molto Ballando con le Stelle e stimi Milly Carlucci: “L’ho sempre guardato e continuo a guardarlo”. In futuro però non le dispiacerebbe prendervi parte come “ballerina per una notte” o, magari, persino come concorrente. Barbara d’Urso crede che “prima o poi accadrà”.

In passato pare ci sia stato un invito: “L’ho dovuto declinare purtroppo per vari motivi. Ma Milly è stata davvero molto gentile e volitiva. Voleva facessi la ballerina per una notte ed è stata convincente. Però in quel periodo non potevo accettare. Ma ringrazio per avermelo chiesto. Guardo la trasmissione e mi piace tanto. Amo la danza”, ha confessato.

Un retroscena che Barbara d’Urso non aveva mai rivelato in altre occasioni. Chissà però che in futuro non possa esserci l’occasione di vederla in prima serata su Rai 1, protagonista di un meraviglioso passo a due. I fan affezionati ci sperano, chissà!