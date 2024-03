Barbara d’Urso: “Mi venivano chieste cose e le facevo, avrei dovuto dire di no”

Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Marzo 2024

Barbara d'Urso

Barbara d’Urso ha rivelato, nel corso della sua intervista a Domenica In con Mara Venier, che cosa farebbe di diverso in abito lavorativo se potesse tornare indietro.

La rivelazione di Barbara d’Urso

Dopo aver parlato di argomenti come la famiglia e il suo addio a Mediaset, riguardo al quale ha affermato di aver provato un enorme dolore, Barbara d’Urso ha fatto una rivelazione in merito al suo passato lavorativo. Mara Venier, a un certo punto, le ha chiesto che cosa farebbe di diverso se potesse tornare indietro nel tempo.

La d’Urso ci ha pensato un attimo e poi ha rivelato che in realtà non c’è nulla che rinnega e farebbe tutto uguale. Tuttavia c’è qualcosa, in un cero senso, che non le è piaciuto di se stessa: il fatto di non aver detto abbastanza no. Durante la chiacchierata ha esclamato:

“Avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare cose che a me non piacevano e agli occhi degli altri era ‘la D’Urso ha fatto questo’ e non è proprio così. Mi venivano chieste e io le facevo. Avrei dovuto dire no, meglio di no”.

Barbara d’Urso ha chiarito, molto velocemente, che le sue dichiarazioni non si riferiscono a un progetto in particolare. Stava facendo un discorso in generale, anche se sul web molti utenti pensano si trattasse di una frecciatina a Mediaset. Ovviamente si tratta di ipotesi degli utenti e non c’è assolutamente nulla di confermato.

L’intervista è poi proseguita con l’amore che prova per i figli, le soddisfazioni che le hanno dato e le stanno continuando a dare: “A me non manca nulla come donna, al massimo mi manca un altro nipotino“. Ridendo e scherzando, quindi, la puntata è andata avanti con il video saluto dei suoi più cari amici.