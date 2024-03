Barbara d’Urso non trattiene l’emozione! In lacrime durante l’intervista a Domenica In

Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Marzo 2024

Barbara d'Urso

Barbara d’Urso è scoppiata in lacrime a Domenica In nel corso dell’intervista con Mara Venier

Barbara d’Urso, nel corso dell’intervista con Mara Venier a Domenica In, ha affrontato vari argomenti e a un certo punto è scoppiata a piangere in diretta.

Le lacrime di Barbara d’Urso

Nella giornata di oggi, 3 marzo 2024, Mara Venier ha accolto Barbara d’Urso nel suo grande attesissimo ritorno in Rai. La conduttrice ha iniziato il suo percorso su questi canali e poi si è spostata sulle reti Mediaset, almeno fino a qualche mese fa. La d’Urso ha parlato proprio di tale addio inaspettato e ha affermato di aver provato un enorme dolore:

“In maniera terribile sono stata strappata da quella che era la mia vita. Non ne voglio parlare perché oggi è una festa. Però il dolore è ancora qua. La guerra, in ogni ambito, è terribile e non voglio farla. Il dolore piano piano passerà”.

Con grande commozione il discorso si è spostato sulla sua famiglia, in particolare sulla scomparsa della madre. Quest’ultima si era ammalata e quando Barbara d’Urso era solo una bambina ha subìto il terribile lutto che l’ha segnata lungo tutto il percorso di crescita.

Le lacrime hanno iniziato a colare, per poi proseguire nel momento in cui ha visto comparire sullo schermo la sua più cara amica d’infanzia, ovvero Fatima. Dopo aver visto una sua dedica tramite un video Barbara d’Urso ha rivelato di non sentirla spesso e di vederla ancora meno, però il loro rapporto dura nel tempo.

La conduttrice ha quindi cambiato argomento per tentare di risollevare il morale da questi argomenti dolceamari. Ed è per tale ragione che il pubblico ha potuto ripercorrere insieme a lei la carriera tra sceneggiati e programmi televisivi.