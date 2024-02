NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2024

In queste ore Barbara d’Urso ha postato sui suoi social un tenero e raro scatto in compagnia della sua prima nipotina e di sua nuora Giulia, compagna del figlio Giammauro.

Il dolce post di Barbara d’Urso

Sono stati mesi importanti, gli ultimi, per Barbara d’Urso. Dopo l’addio a Mediaset infatti la conduttrice partenopea ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita e ha iniziato a concentrarsi sui suoi prossimi passi. Dopo aver trascorso un periodo a Londra, la presentatrice ha fatto ritorno in Italia e ha dato il via alla nuova leg del tour di Taxi a due piazze, il fortunato spettacolo teatrale che in questi mesi ha avuto un successo incredibile. Ma non è finita qui. A breve infatti Barbara farà ufficialmente ritorno sulle scene con un nuovo progetto che al momento è ancora top secret.

Tuttavia di recente la d’Urso, come in molti di certo sapranno, ha iniziato a disseminare indizi sui social e di certo tanta è l’attesa di scoprire come la conduttrice stupirà stavolta il pubblico. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che ha commosso i fan della presentatrice. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Barbara d’Urso ha condiviso sui suoi profili un tenero scatto in cui la vediamo non solo in compagnia di sua nuora Giulia, compagna del figlio Giammauro, ma anche insieme alla sua prima nipotina Matilde, venuta al mondo nel 2022. Fin dal primo momento la foto ha conquistato il cuore del pubblico e in molti hanno commentato il post della celebre conduttrice.

I fan intanto attendono con estrema ansia il ritorno ufficiale della d’Urso e senza dubbio a breve potrebbero arrivare delle grosse novità. Nel mentre facciamo un enorme in bocca al lupo alla presentatrice partenopea, certi che le aspettative non verranno deluse.