Andrea Sanna | 5 Febbraio 2024

Grande Fratello

Cosa accadrà durante la puntata del GF oggi 4 febbraio? Scopriamo insieme le anticipazioni e news del Grande Fratello di questa sera tra liti, incomprensioni, sorprese e nuove nomination!

Anticipazione Grande Fratello

Apriamo le anticipazioni del Grande Fratello parlando di quanto accaduto durante la settimana. Il fatto più importante coinvolge senza dubbio Giuseppe Garibaldi. Il concorrente del reality show di Canale 5 è stato infatti protagonista di un malore e, di conseguenza, è stato necessario l’intervento dei soccorritori. La sua famiglia ha informato che sta meglio e anche il programma ha fatto sapere che oggi dovrebbe tornare nella Casa. Facile pensare quindi che lo stesso Garibaldi racconterà ai telespettatori cosa è accaduto nel dettaglio e come sta oggi.

Altro argomento focale della puntata, secondo le anticipazioni del Grande Fratello, può essere ancora il dualismo tra Beatrice e Perla, le varie sensazioni della Casa e anche le loro dichiarazioni. Non è mancato anche un confronto tra le parti.

Discussione è nata anche a causa del budget decurtato a causa di alcune infrazioni. Ma anche il momento di sconforto vissuto da Varrese dopo l’uscita di Monia.

Non è escluso si possa parlare, tra le anticipazioni del Grande Fratello, anche di Vittorio e di quello che lui ha svelato a Beatrice sul cibo scomparso in Casa e che ha provocato una discussione. Così come il rapporto del ragazzo con Greta e quel bacio cinematografico scambiato in confessionale…

Dalle anticipazioni del Grande Fratello potrebbe emergere anche il corto realizzato dalle due squadra capitanate da Varrese e Beatrice. Così come le parole di Varrese e Anita su Beatrice e Vittorio, così come le scuse di Maddaloni nei confronti dell’attrice dopo una battuta. Sempre riguardo a Vittorio si potrebbe parlare del rapporto difficile in Casa e del legame con il fratello.

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello 2023

Tra le ultime news e anticipazioni del Grande Fratello si ipotizza l’ingresso nella Casa di una nuova concorrente. Si parla di Simona Tagli, come anticipato da Giuseppe Candela. Da capire se insieme a lei ci saranno ancora altri annunci.

Altro argomento che potrebbe essere trattato è il rapporto tra Greta e Sergio. C’è del tenero tra loro o si tratta solo di un’amicizia speciale? Alfonso Signorini potrebbe metterli alle strette con domande mirate. Il rapporto in ogni caso in Casa sembra fare discutere tra i concorrenti.

Tra le altre cose di cui forse, si potrebbe parlare è il momento di sconforto vissuto da Fiordaliso in settimana. Così come lei anche Paolo ha attraversato un momento delicato.

Forse si potrebbe affrontare anche la crisi tra i Paoleti.

Anticipazioni Grande Fratello e percentuali sondaggi

Cosa dicono invece i sondaggi di questa ultim’ora del Grande Fratello?novella2000.it vi ha chiesto di votare il concorrente che secondo voi merita o meno di proseguire questo percorso e ora abbiamo i risultati.

Al televoto abbiamo Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Stefano Miele e Vittorio Menozzi. A ricevere più voti è Beatrice Luzzi con il 56% di preferenze, seguita da Letizia Petris al 27% e Vittorio Menozzi all’11%. Infine al 6% c’è Stefano Miele.

Ma non solo perché vi è stato chiesto di scegliere anche il preferito della settimana e, ancora una volta, con il 68% di preferenze troviamo Beatrice Luzzi.

A che ora inizia stasera la puntata del Grande Fratello?

La puntata del Grande Fratello inizia alle 21:35 su Canale 5. Nella primissima parte Alfonso Signorini darà tutte le anticipazioni del Grande Fratello e poi prenderà il via la serata.

Dove e quando va in onda il Grande Fratello

Passiamo ora a un’altra domanda molto gettonata tra i telespettatori. Quando e dove va in onda il Grande Fratello? La trasmissione di Alfonso Signorini va in onda il lunedì in prime time su Canale 5.

Non solo su Canale 5! Le vicende della Casa si possono seguire anche su Mediaset Extra, Mediaset Infinity (sito, app e smart TV) così come sul sito ufficiale del programma. La live prende il via alle 09:00 e si conclude alle ore 02:00. Nel giorno della puntata termina alle 03:00.

Per quanto riguarda invece le strisce quotidiane del GF, i canali di riferimento sono Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Dal lunedì al venerdì: alle 10:57 su Canale 5; 11:50 su Rete 4; 12:15 e alle 13:00 su Italia 1. Alle 13:40 su Canale 5; 18:15 su Italia 1; 18:50 su Rete 4. Sabato e domenica il Grande Fratello invece alle 12:20 e alle 18:15 su Italia 1 e alle 11:50 e 18:50 su Rete 4.

Grande Fratello chi sono i concorrenti ancora in gioco?

Concludiamo infine con i concorrenti del Grande Fratello. Queste sono le donne della Casa: Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Letizia Petris, Marina Fiordaliso, Perla Vatiero e Rosy Chin.

Nell’elenco degli uomini: Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi, Stefano Miele e Vittorio Menozzi.

Tra gli eliminati: Claudio Roma, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti, Arnold Cardaropoli. Poi ancora ricordiamo Samira Lui, Valentina Modini, Giselda Torresan, Jill Cooper, Angelica Baraldi, Mirko Brunetti e Sara Ricci. Infine le ultime eliminate sono Rosanna Fratello e Monia La Ferrera.

Nel reality di Canale 5 segnaliamo anche dei ritiri Heidi Baci(ora al GF Vip 3 in Albania), Giampiero Mughini, Ciro Petrone e Alex Schwazer.

Queste quindi tutte le news e anticipazioni del Grande Fratello in vista di domani sera.