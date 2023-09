Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Settembre 2023

GF Nip

Primo richiamo al Grande Fratello

In attesa della puntata di questa sera del Grande Fratello, i concorrenti della Casa hanno ricevuto già un primo richiamo e ora dovranno fare attenzione. Radunati in salone da Arnold e Angelica, i gieffini hanno dovuto ascoltare in silenzio cosa avessero da dire.

A questo punto Arnold e Angelica hanno letto il comunicato che prevede una prima bacchettata ai protagonisti di questa edizione. Questo perché pare che non abbiano rispettato il freeze a cui sono stati sottoposti. Il Grande Fratello ha quindi sollecitato i gieffini a cercare di essere più collaborativi e, soprattutto, sottostare alle richieste:

“Inquilini, in questi giorni il Grande Fratello vi ha messo alla prova con il Freeze e non siete stati molto bravi a rispettarlo. Le regole sono molto semplici: bisogna restare assolutamente immobili e non parlare”.

Si apprende dalla prima parte di nota. Pare però che quanto scritto sia venuto meno e, per tale ragione, ora ci sarà da comportarsi come richiesto dal Grande Fratello. Se dovesse infatti verificarsi ancora una volta una cosa simile non mancheranno provvedimenti verso il singolo o verso l’intero gruppo:

“Come ogni prova alla quale siete sottoposti all’interno della Casa, anche la più buffa e divertente va rispettata e affrontata con sana spensieratezza e grande impegno. Da questo momento le conseguenze per chi non segue le regole saranno perentorie e, oltre ad abbattersi sui singoli, a discrezione di Grande Fratello, potranno coinvolgere l’intero gruppo. Siete stati avvisati”.

Dunque ora i concorrenti saranno tenuti a rispettare il freeze nel modo giusto. E chissà ciò non possa accadere già dalla puntata di questa sera del Grande Fratello. Ancora non è chiaro durante l’appuntamento odierno se si parlerà o meno di questo. In ogni caso pare chiaro che non si scherza di certo.

Continuate a seguirci per altre news sul Grande Fratello!