Nicolò Figini | 3 Ottobre 2023

Barbara d’Urso ha salutato momentaneamente Londra per spostarsi in un’altra città europea

Barbara d’Urso va via da Londra

Stando alle più recenti indiscrezioni pare che Barbara d’Urso reciterà in una serie internazionale che andrà in onda su Netflix. Per questo dopo aver terminato il rapporto lavorativo con Mediaset si sarebbe spostata a Londra per perfezionare il suo inglese. Alcune fonti affermano quanto segue:

“Barbara si prepara a una nuova sfida professionale non come conduttrice ma come attrice. Infatti ha raggiunto un accordo con Netflix, la piattaforma statunitense che distribuisce film e serie TV nel mondo. Ma non può parlare della sua grande occasione ancora poiché è sotto contratto con Mediaset fino a dicembre e per la segretezza che gli americani richiedono per questi progetti.

[…] Si tratta di una serie internazionale e Barbara sarà una delle attrici protagoniste. Le riprese sono previste per l’inizio dell’anno prossimo quando Barbara sarà libera da ogni vincolo contrattuale con Mediaset”.

Al momento si tratta solamente di rumor ma la cosa certa è che in queste ore Barbara d’Urso ha pubblicato una foto mentre si trova in stazione con una valigia. Al momento si appresta a salutare Londra per recarsi in una nuova città europea. Chi la segue su Instagram sa già che pare essersi spostata a Parigi.

Non sappiamo ancora quanto rimarrà nella capitale francese o che cosa sia andata a fare. Tuttavia siamo sicuri che molto presto ce lo rivelerà lei stessa. Che sia legato sempre a questo misterioso e chiacchierato progetto di Netflix? Lo scopriremo presto e noi vi aggiorneremo nel caso in cui dovessimo saperne di più.

