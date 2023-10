NEWS

Andrea Sanna | 3 Ottobre 2023

C'è Posta per te

Gli ospiti di C’è posta per te

Nel 2024 torna l’attesissima nuova stagione di C’è posta per te. Nel mentre però non mancano le anticipazioni e le notizie sui primi ospiti di Maria De Filippi. Molti di loro sono davvero attesissimi! Grazie ad Amici News abbiamo già qualche primo spoiler!

Negli studi Elios di Roma durante la giornata di ieri si sono registrate altre nuove storie da raccontare, con protagonisti personaggi molto amati. Si tratta di volti italiani e internazionali apprezzatissimi dal pubblico. Di chi si tratta vi starete chiedendo?

Come anticipato dalla registrazione di C’è posta per te 2024 tra gli ospiti che vedremo avvicendarsi in studio ci saranno: Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli. Per loro si tratta di un gradito ritorno da Maria De Filippi. Spesso anche nelle edizioni precedenti sono stati protagonisti di storie molto emozionanti. E dunque eccoli ritrovarsi a regalare nuove gioie ai propri fan ed estimatori.

Ma non solo, perché Maria De Filippi per la nuova edizione di C’è posta per te ha buttato un occhio anche in Turchia. E no, non stiamo parlato di Can Yaman stavolta, ma di tre attori della serie TV, Terra Amara. Melike İpek Yalova, Murat Ünalmış e Uğur Güneş saranno infatti protagonisti di un bel momento in trasmissione.

La conduttrice di C’è posta per te ha quindi deciso di puntare sugli attori della serie turca. Oltre ad essere dei grandissimi professionisti, con le vicende dello show che li vede protagonisti, hanno conquistato il pubblico internazionale. Qui in Italia per esempio, così come in patria, sono davvero amatissimi. Terra Amara infatti è molto seguita e apprezzata da più fasce d’età che, ogni pomeriggio, non si perdono l’attesissimo episodio.

Per avere altri nomi degli ospiti di C’è posta per te ci sarà da attendere.

La anticipazioni

Chiaramente la formula di C’è posta per te anche per questa stagione resta sempre la stessa. Al centro del racconto le storie delle persone comuni. Non mancheranno i tradimenti e matrimoni interrotti, con uno di loro che cerca di chiedere perdono alla persona amata.

Così come tentativi di riappacificazione tra familiari, che siano fratelli, genitori e figli e così via.

Ma anche racconti più divertenti con protagonisti, invece, persone che non si vedono da tantissimi anni e magari cercano la fidanzatina o il ragazzo che aveva conquistato il loro cuore quando erano giovani. L’incontro crea poi momenti davvero esilaranti a C’è posta per te.

Attendiamo quindi la nuova stagione del people show di Canale 5, che si prospetta già un successo!