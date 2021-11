Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma ha contratto il covid, ospite Teresanna Pugliese

2 Le anticipazioni

Nel corso della giornata di ieri, sabato 13 novembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne di cui abbiamo già alcune anticipazioni. A fornirle è stata la solita pagina Instagram uominiedonneclassicoeover, sempre molto attenta a ciò che accade durante le registrazioni del dating show di Maria De Filippi. Una prima notizia che è stata rilasciata dal profilo è che Gemma Galgani, storica dama del parterre del trono over, non era presente in studio in quanto ha contratto il covid.

Tuttavia la dama ha fatto un collegamento dal suo appartamento dove sta affrontando il periodo di quarantena previsto per chi contrae il virus. Da quanto emerso online nelle ultime ore, per fortuna la Galgani risulta stare bene e non ha contratto sintomi gravi. Ovviamente la sua presenza all’interno del programma resta in stand-by finché non sarà completamente guarita dalla malattia. Durante il collegamento Gemma è comunque intervenuta sulle discussioni e sugli argomenti della puntata. Tra le anticipazioni sulla puntata di Uomini e Donne registrata ieri ci sono dei risvolti anche sul conto di Ida Platano.

Abbiamo lasciato la dama al termine della scorsa registrazione mentre abbandonava lo studio dopo una discussione con Diego. A quanto pare le cose tra i due non sono andate nel verso giusto. La Platano ha infatti deciso di chiudere in maniera definitiva con il cavaliere, che si è presentato in studio con un vassoio di cannoli per fare pace. Nulla da fare per la coppia che ha fatto appassionare diversi telespettatori. Sempre nel corso della registrazione, Ida avrebbe fatto un ballo con Armando Incarnato con cui in passato ci sono stati diversi screzi. Una notizia che farà senz’altro piacere ai fan del dating show è la presenza in studio di Teresanna Pugliese.

L’ex tronista storica della trasmissione è tornata nel luogo da cui tutto è iniziato e siamo sicuri che regalerà una bella emozione e un tuffo nel passato a chi segue da sempre il dating show. Passiamo invece al trono classico, dove ci sono stati diversi colpi di scena.