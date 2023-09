NEWS

Andrea Sanna | 3 Settembre 2023

Barbara d'Urso

Con alcune storie e post sui social Barbara d’Urso ha fatto sapere di essere in partenza per una meta misteriosa. Dov’è diretta?

Barbara d’Urso in partenza

Dopo essere stata in Sardegna, Barbara d’Urso è pronta a una nuova avventura. La conduttrice tramite i suoi canali ufficiali ha fatto sapere di essere in partenza per una misteriosa meta. Ma non ha precisato dov’è diretta:

“Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa .È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua…”, ha scritto Barbara d’Urso confezionando la didascalia con la sua ormai celebre frase “Col cuore”

La presentatrice ha ricordato ai suoi amati follower di non avere un rapporto bellissimo con l’aereo e di avere sempre molta paura quando deve prendere uno. Stavolta però dato l’impegno lavorativo deve fare uno strappo alla regola. Così ha raccontato la sua giornata sui social, sdrammatizzando un po’.

Barbara d’Urso, come detto, non ha precisato quale sarà il luogo d’arrivo. Ma sul web già sono emerse diverse ipotesi. C’è chi pensa che la conduttrice possa andare a lavorare all’estero e chi crede invece possa partecipare a qualche programma televisivo come Pechino Express. Qualcun altro pensa invece che ad attenderla ci sarà Netflix con una nuova trasmissione. Ma si tratta solo di idee e nessuna conferma. Tutte supposizioni da prendere con le pinze.

Insomma il popolo della rete come al solito ha lasciato correre la fantasia e si è davvero scatenato, pensando così a quale progetto coinvolgerà Barbara d’Urso da qui ai prossimi mesi. Dopo l’addio a Mediaset e a Pomeriggio 5, infatti, sono emerse tante indiscrezioni ma nulla che confermasse il suo futuro televisivo, al momento top secret.

Vedremo se Barbara d’Urso deciderà di svelarci quale sarà la destinazione o, magari, fornirci qualche altro piccolo spoiler. I suoi fan sono curiosissimi e non vedono l’ora di rivederla in TV. Cosa bolle in pentola? Non ci resta che attendere per scoprire la verità!