NEWS

Andrea Sanna | 3 Settembre 2023

Elisabetta Gregoraci

Il ricordo di Elisabetta Gregoraci

Ieri sera Elisabetta Gregoraci non ha nascosto la sua malinconia sui social. La conduttrice di Battiti Live ha pubblicato una storia dove ha spiegato di sentire la profonda mancanza di sua mamma Melina. Purtroppo la signora è scomparsa il 4 marzo 2010 a causa di un tumore al seno e il vuoto lasciato nella vita di Elisabetta e dei familiari è davvero incolmabile.

Alcuni giorni fa Elisabetta Gregoraci ha raccontato di essere andata a trovarla al cimitero e ha pubblicato una foto in cui accarezzava l’immagine della sua cara e amata madre. Un gesto che ha trovato l’affetto dei numerosi utenti che su Instagram hanno cercato di mostrarle vicinanza.

Adesso Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare di mamma Melina e stavolta l’ha fatto con una dedica che ha commosso il popolo del web. Ieri sera, la presentatrice ha pubblicato una storia. Nello scatto ha inquadrato il mare, di notte e la luce della luna a illuminarlo. Ad accompagnare questa delle parole ben precise, che hanno toccato tutti:

«Ciao mamma questa sera parlavo di te a cena, della donna straordinaria che sei stata. Ti dedico questa foto che a me piace molto. Manchi», ha scritto in una Instagram Stories Elisabetta Gregoraci.

La storia Instagram di Elisabetta Gragoraci

Non è la prima volta peraltro che Elisabetta ricorda sua mamma. Anche in TV ha spesso parlato di lei e in una delle recenti interviste rilasciate a Domenica In ha detto:

“Dico sempre che non voglio piangere e poi… Ma sai che non passa? Nel senso che dicono che il tempo aiuta, ma quando vedo le foto o quando ci sono delle ricorrenze… Quel giorno lì sto sempre male. La prima volta che si è ammalata aveva 37 anni, quindi ha fatto tutto un percorso, ma è pazzesco. Non passa”.

Elisabetta Gregoraci ha giustamente sottolineato quanto sia sempre molto presente l’assenza di sua madre. D’altronde come darle torto? La perdita di un genitore segna per tutta la vita.