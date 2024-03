Barbara d’Urso potrebbe tornare in Rai con Carramba che sorpresa (contro la De Filippi)

Scoop | Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Marzo 2024

Barbara d'Urso Maria de Filippi

Secondo i recenti rumor Barbara d’Urso potrebbe tornare in Rai con un programma simile a Carramba che sorpresa e sfidare la De Filippi

Si continua a parlare del futuro televisivo di Barbara d’Urso dopo l’addio a Mediaset. La conduttrice, secondo alcune voci di corridoio, potrebbe approdare in Rai con un progetto davvero molto ambizioso: la conduzione di un programma in prima serata al sabato sera!

Barbara d’Urso potrebbe tornare in Rai!

In questi mesi si è detto davvero di tutto sul futuro di Barbara d’Urso in televisione. Si continuano a rincorrere voci di corridoio che la accostano prima alla Rai e poi ad altre emittenti televisive. Sebbene L’AD Rai, Roberto Sergio, ha spesso detto che non è previsto nulla, ora emergono delle novità.

A riportarle Davide Maggio sul suo sito. Il giornalista ha fatto sapere che, nonostante le smentite, ci sarebbe un progetto per Barbara d’Urso. E pare che il lavoro in questione sia stato ampiamente trattato tra le scrivanie del settimo piano di Viale Mazzini.

Stando all’anticipazione lanciata dal portale web sembrerebbe che il futuro di Barbara d’Urso possa essere davvero targato Rai: “Il progetto è di quelli ambiziosi e vedrebbe l’ex condutrice Mediaset al timone del sabato sera di Rai 1 con una sorta di Carramba Che Sorpresa, con la produzione di Fremantle”.

Se così fosse si tratterebbe davvero di un colpaccio da parte della rete e regalerebbe il ritorno in grande stile, tanto desiderato dai telespettatori di Barbara d’Urso. Questo, se così fosse, potrebbe portare anche una “sfida” televisiva con Maria De Filippi, tra Tú sí que vales e C’è posta per te! Al momento sembra esserci il desiderio, ma chissà se troverà la luce nel palinsesto televisivo Rai.

Quel che è certo, intanto, è che Barbara d’Urso rilascerà la sua prima intervista proprio domani su Rai 1 e lo farà nello studio di Domenica In, dalla sua cara amica Mara Venier. Qui è previsto un lungo racconto, dove non è escluso possa rivelare la sua posizione dopo l’addio a Mediaset.