NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2024

Nel corso dell’intervista a Domenica In, Barbara d’Urso ha recitato in diretta il suo iconico motto “Col cuore”

Oggi ad arrivare a Domenica In per un’intervista a cuore aperto è stata Barbara d’Urso. Nel corso della chiacchierata con Mara Venier, la conduttrice ha recitato il suo iconico motto in diretta.

Il motto di Barbara d’Urso a Domenica In

A distanza di ben 9 mesi dalla sua ultima apparizione sul piccolo schermo, oggi Barbara d’Urso è finalmente tornata in tv. Per l’occasione la conduttrice partenopea, da anni nel cuore del grande pubblico, ha scelto di raccontarsi a cuore aperto nel corso di una bellissima intervista a Domenica In, durante la quale non sono mancate le emozioni.

Una volta in studio, ben presto la presentatrice ha parlato del suo addio a Mediaset, del quale si è a lungo discusso. Barbara così, con estrema sincerità e visibilmente emozionata, ha affermato: “In maniera terribile sono stata strappata da quella che era la mia vita. Non ne voglio parlare perché oggi è una festa. Però il dolore è ancora qua. La guerra, in ogni ambito, è terribile e non voglio farla. Il dolore piano piano passerà”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. In diretta a Domenica In, Barbara d’Urso ha recitato il suo iconico motto, che da anni la contraddistingue. La conduttrice infatti ha affermato: “Il mio cuore comunque è sempre vostro, dei miei due figli e subito dopo vostro. Col cuore”.

Il pubblico intanto attende con ansia il ritorno della d’Urso in tv e non sono esclusi colpi di scena inaspettati.