NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2024

Amici 23

Finalmente oggi nel corso della nuova puntata del talent show, a tornare ad Amici è stata Emma Marrone. La cantante salentina ha così presentato la canzone Apnea.

Emma Marrone canta Apnea ad Amici 23

La nuova puntata di Amici 23 parte col botto! A tornare in studio, dopo Alessandra Amoroso, è stata infatti Emma Marrone, di certo una delle ex allieve più amate di sempre. La cantante, come tutti sanno, ha anche vinto la trasmissione nel lontano 2010 e da quel momento ha dato il via a una lunga e invidiabile carriera, ottenendo riconoscimenti su riconoscimenti. Solo il mese scorso Emma è tornata anche in gara al Festival di Sanremo e nel corso della kermesse musicale ha presentato la canzone inedita Apnea, che da settimane sta facendo cantare e ballare il pubblico.

Oggi così Emma Marrone è tornata ad Amici e nel corso della nuova puntata del pomeridiano (la penultima di questa edizione) ha cantato proprio il pezzo sanremese, che è stato intonato da tutto lo studio. L’artista salentina, dopo aver abbracciato Maria De Filippi, ha anche ricordato i giorni in cui era un’allieva del programma e in merito ha affermato:

“Il mio banco era dietro, in fondo alla classe, come è giusto che sia”.

Emma Marrone si esibisce con “APNEA” ora ad #Amici23 🪩 pic.twitter.com/Jda5qJPN6I — Emma Marrone Supporter (@emmamsupporter) March 3, 2024

Oggi nel mentre Emma Marrone sarà anche giudice della nuova gara di canto e di certo ne vedremo di belle.