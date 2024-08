In queste ore Barbara d’Urso ha replicato alle parole pronunciate da Gerardina Trovato sull’ospitata a Live non è la d’Urso

A seguito delle dichiarazioni rilasciate da Gerardina Trovato sulla sua ospitata a Live Non è la d’Urso, proprio Barbara d’Urso ha commentato sui social tramite la pubblicazione di alcune foto. Ecco cos’è successo.

La risposta di Barbara d’Urso

Tutti quanti orami conoscono la storia di Gerardina Trovato, cantante che ha fatto parlare di sé dopo un lungo periodo lontana dalla scena musicale. Nel corso di un’intervista con MowMag ha anche parlato di una delle sue ultime apparizioni televisive, ovvero quella a Live Non è la d’Urso:

“Quello è stato un momento che vorrei cancellare, perché a quella trasmissione ero andata per dire ben altro. Avevo scritto la mia storia in un libro e Barbara non mi ha fatto dire una parola.

Ha cominciato dicendo tutto lei e quando sono arrivata mi avesse fatto dire mezza cosa… Tutte minc****e su minc****e. È stata tutta una gran minc****a esserci andata. Avevo bisogno di dire molto altro, cose che mi venivano dal cuore. E invece mi è stato impedito”.

Accuse forti alla quale Barbara d’Urso ha replicato proprio nelle ultime ore attraverso delle foto su Instagram. In un primo momento la conduttrice ha pubblicato un discorso che la riguarda e che prendeva la sue difese: “In passato ha provato a darle visibilità e a cercare di aiutarla, come spesso ha fatto“.

La replica di Barbara d’Urso

Poi in un secondo momento Barbara ha pubblicato un’altra Storia in cui ha condiviso uno stralcio di un servizio dedicato alla Trovato. Poi ha scritto: “Oggi come allora, forza Gerardina“. Un chiaro segno che la presentatrice ancora adesso tifa per la cantante e le augura il meglio nella sua vita personale e professionale.

L’augurio della conduttrice

Vedremo con il passare del tempo se Gerardina deciderà di replicare a sua volta oppure no. Ci auguriamo tutti che possa ritrovare la sua strada professionale con tante occasioni in TV e non solo.