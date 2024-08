Una fonte ha rivelato un clamoroso retroscena sulla crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, secondo cui l’attore durante il periodo difficile “vedeva un’altra” donna conosciuta. Questo avrebbe fatto infuriare ancor di più la popstar!

Il nuovo retroscena su Jennifer Lopez e Ben Affleck

Sembra essere sempre sempre più sicura la separazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Una decisione che, secondo fonti vicine, sarebbe partita dalla nota cantante, che avrebbe chiesto il divorzio per “differenze inconciliabili”. La notizia ha lasciato tutti molto sorpresi, specie poi quando è balzato fuori che JLo avrebbe persino fatto sapere di voler rinunciare al cognome del suo ormai ex marito.

Il sito Page Six ha fatto sapere anche che una delle tante cose che avrebbero portato i due a discutere sarebbe stata la forte attenzione mediatica che la loro storia procurava all’attore. Jennifer Lopez pare amasse di più in riflettori, a differenza di Ben Affleck. Ma non solo, perché ora pare sia emerso un nuovo particolare: ovvero che l’attore durante la crisi matrimoniale si sarebbe visto con un’altra donna.

Più nello specifico i gossip fanno riferimento alla figlia 36enne di Robert F. Kennedy Jr., Kick. Ed è proprio a Page Six che una fonte molto vicina all’ambiente di Hollywood ha fatto sapere come durante il periodo difficile Ben Affleck sarebbe uscito con Kick Kennedy. Pare addirittura che i due sarebbero stati avvistati al Polo Lounge del Beverly Hills Hotel e in altri locali noti di Los Angeles.

Nessuno tra Ben Affleck, Kick Kennedy così come Jennifer Lopez hanno commentato le indiscrezioni. Peraltro non sarebbe chiaro ancora il legame del loro rapporto, tuttavia però si dice che Jennifer Lopez sarebbe furiosa.

A Page Six è emerso anche, da persone vicine alla cantante e l’attore, che il loro matrimonio sarebbe finito addirittura da mesi. JLo pare abbia tentato di preservare il rapporto in tutti i modi. Mentre invece Ben Affleck non riusciva proprio a sopportare la costante presenza dei paparazzi e media.

Una fonte vicina ad Affleck ha svelato a Page Six: «Ben non si è mai abbandonato completamente a un’altra persona. Il tipo di grande amore in cui crede Jennifer, quel tipo di devozione totalizzante. Lui non è riuscito a darglielo. Lei è furiosa perché si sente umiliata. È stato lui a ricominciare a corteggiarla per tornare insieme. Jennifer si sente presa in giro perché, all’inizio, lui parlava di lei come l’amore della sua vita ma, poi, non ha mostrato alcun impegno e interesse nel far funzionare il loro matrimonio».