Allarme bomba al Teatro Ariston, rintracciato il responsabile: avrebbe “interessi nell’ambiente musicale”

NEWS

Andrea Sanna | 7 Febbraio 2024

Falso allarme bomba al Teatro Ariston di Sanremo la mattina del 6 febbraio. Come emerso da Rai News è stato finalmente rintracciato il responsabile. Si tratta di un uomo di 52 anni “con interessi nell’ambiente musicale”. Ecco tutti i dettagli riportati.

Falso allarme bomba a Sanremo

Nella mattinata di martedì 6 febbraio mentre c’era grandissima attesa per la prima serata dove abbiamo scoperto tutte le canzoni in gara, una telefonata anonima è giunta indicando la presenza di un falso allarme bomba al Teatro Ariston di Sanremo. Si parlava di un ordigno esplosivo all’interno dell’edificio. L’accaduto ha generato giustamente preoccupazione nella Città dei Fiori e tra gli addetti ai lavori presenti. La Polizia ha subito svolto tutti i controlli del caso per capire cosa fosse successo realmente nel dettaglio.

L’indagine svolto dalle forze dell’ordine ha individuato il presunto responsabile. A svolgere tutti i controlli del caso il Commissariato di Sanremo con la Squadra Mobile, che hanno rintracciato un uomo di 52 anni, definito dagli investigatori “con interessi nell’ambiente musicale”. Costui, di cui non si conosce chiaramente il nome al momento, ora dovrà rispondere in prima persona per reato di procurato allarme. Dunque sono stata attuate nell’immediato tutte le procedure del caso.

Stando a quanto emerso da Rai News che ne ha riportato la notizia, l’uomo in questione è stato rintracciato nel suo stesso domicilio. Secondo la nota degli investigatori ha confessato la verità. Questo quanto ripreso dal sito a tal proposito: “ha ammesso immediatamente le proprie responsabilità e spiegato che l’incauto gesto era riconducibile a motivi di acredine con l’organizzazione della manifestazione canora”.

Si attendono al momento nuovi aggiornamenti circa l’accaduto a Sanremo e ci si augura chiaramente non si verifichino più fatti così spiacevoli come quello appena raccontato. Non appena ci saranno altre novità non esiteremo a informarvi.