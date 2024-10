Sapete perché Barbara d’Urso ha querelato Selvaggia Lucarelli in passato? Ecco la risposta e cos’è successo

Il 5 ottobre 2024 l’ex conduttrice Mediaset è stata ospite di Ballando con le stelle e ha scambiato alcune frecciatine con la giurata del talent. Le due donne di spettacolo hanno infatti un trascorso: sapete perché Barbara d’Urso ha querelato Selvaggia Lucarelli in passato? Ecco cos’è successo.

Perché Barbara d’Urso ha querelato Selvaggia Lucarelli?

Barbara d’Urso si è presentata a Ballando con le stelle dopo aver ricevuto l’invito di Milly Carlucci, e ha ritrovato Selvaggia Lucarelli. La giurata l’ha accolta con un saluto e poi una battuta sui loro trascorsi: “Barbara, da quanto non ci vediamo? Quante querele fa?”. La conduttrice ha quindi replicato ironicamente:

“Quante cose da querelare hai fatto tu? Perché una querela va dopo un insulto. Ma a chi guarda la televisione queste cose non interessano”.

Ma sapete perché Barbara d’Urso ha querelato Selvaggia Lucarelli? Come riportano anche siti come ANSA o Il Sole 24 Ore, nel 2014 la prima era stata ospite de Le Invasioni Barbariche di Daria Bignardi. Contestualmente a quell’ospitata, la seconda aveva scritto un tweet dal contenuto ricco di umorismo nero sull’applauso ricevuto dallo studio.

Proprio il tweet di Lucarelli divenne motivo di contesa. Nel 2017, allora, il Tribunale di Milano, sezione X penale, emise sentenza: il favore andò alla conduttrice.

Come scriveva l’ANSA, infatti, il suo legale aveva affermato:

“Il tweet aveva indotto Barbara a sporgere una querela che aveva portato Selvaggia a giudizio. […] La d’Urso aveva evidenziato come il commento della Lucarelli fosse gratuitamente offensivo, basato su fatti falsi e manifestamente incontinente, travalicando i limiti della libera manifestazione del pensiero per ledere direttamente l’altrui reputazione”.

La Lucarelli, di conseguenza, era stata condannata alla pena di 700 euro di multa e al risarcimento del danno morale così come alla “rifusione delle spese legali sostenute dalla persona offesa“.

Ecco dunque perché Barbara d’Urso ha querelato Selvaggia Lucarelli in passato.

Ma non finisce qui!

La sentenza viene ribaltata

Adesso che abbiamo scoperto perché Barbara d’Urso ha querelato Selvaggia Lucarelli, possiamo fare un passo avanti nel tempo arrivando al 2019. Come scrivono Il Fatto Quotidiano e la giornalista stessa in un tweet dell’epoca, la Corte d’Appello ha però ribaltato la sentenza a favore della Lucarelli.

Il tweet di Selvaggia Lucarelli dopo la querela di Barbara d’Urso

La Corte d’Appello ha riscontrato che “la frase incriminata risulti diritto di satira“.

Il commento dal forte contenuto della Lucarelli, come specificato dalla difesa (stando anche a Il Fatto Quotidiano), non aveva intenzioni diffamatorie ma la giornalista “aveva semplicemente esercitato un suo diritto di satira”, definita come “espressione questa di paradosso e metafora surreale, sottratta al parametro della verità, ma caratterizzata da inverosimiglianza ed iperbole”.

Voi sapevate già perché Barbara d’Urso ha querelato Selvaggia Lucarelli in passato?