1 Dopo la fine delle sue trasmissioni, Barbara d’Urso vola in Spagna. La conduttrice potrebbe approdare su Netflix

Ancora una volta tra i volti più amati dell’anno figura ancora quello di Barbara d’Urso, che ormai da tempo è nel cuore del grande pubblico Mediaset. La stacanovista conduttrice, come sappiamo, negli ultimi mesi è stata protagonista assoluta di Canale 5, con ben quattro trasmissioni all’attivo: Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e il recente Live Non è la d’Urso. Adesso, con l’arrivo del Natale, la presentatrice partenopea si sta godendo un po’ di meritato riposato, tuttavia pare che Barbara stia già pensando ai progetti futuri. Dopo la fine dei suoi programmi, che torneranno a partire da gennaio, la d’Urso è volata in Spagna, e stando alle teorie sembrerebbe che nei prossimi mesi possa approdare niente che meno che su Netflix! Ma scopriamo di più in merito e quello che sta accadendo.

Senza dubbio è stato un anno pieno di successi e soddisfazioni, il 2019, per Barbara d’Urso. Come sempre la conduttrice si è imposta sulle scene, per la gioia di tutti i fan, portando a casa un traguardo dopo l’altro. Oltre ai classici Pomeriggio Cinque e Domenica Live, infatti, la presentatrice è tornata anche alla conduzione del Grande Fratello 16, che naturalmente ha avuto un successo pazzesco. Come se non bastasse, contemporaneamente, Barbara ha lanciato il suo nuovo programma in prima serata, Live Non è la d’Urso, che è stato trionfo. Anche con l’inizio della nuova stagione lo storico volto di Canale 5 è tornata a riprendere il comando dei suoi programmi, venendo anche confermata per la prossima edizione del Grande Fratello.

Nel mentre sembrerebbe che per Barbara d’Urso ci siano anche nuovi ed entusiasmanti progetti. Dopo la fine dei suoi programmi, in pausa per le festività, la conduttrice è volata inaspettatamente in Spagna. Qualcosa, però, ha fatto insospettire il pubblico, e in molti dunque credono che la d’Urso possa approdare a breve su Netflix. Scopriamo perché.