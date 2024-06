Un post pubblicato da Barbara d’Urso su Instagram ha suscitato molta curiosità tra gli utenti. La frase di per sé non pare avere un significato ben preciso, ma i più maliziosi ci hanno visto una frecciatina dopo le ultime vicende Mediaset. Cosa è successo? Andiamo a vedere.

Il post di Barbara d’Urso è una frecciatina a Mediaset?

Questa sera il web si è scatenato dopo che Barbara d’Urso ha pubblicato nelle sue storie Instagram un post molto particolare. La nota conduttrice ha infatti scritto: “Ci sono cose che fanno davvero molto ridere”. La frase non sembra avere molto senso presa così, ma per alcuni protrebbe nascondere altro.

I più maliziosi, infatti, hanno preso il post come una frecciatina da parte della conduttrice. Ma a chi? Sarebbe una stoccata a Myrta Merlino e Mediaset, in particolare alle parole di Pier Silvio Berlusconi. Da cosa nasce questa particolare teoria?

LEGGI ANCHE: Edoardo Franco è il primo eliminato della Finale dell’Isola dei famosi

A quasi un anno dall’addio a Mediaset da parte di Barbara d’Urso, Pier Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa dell’emittente televisiva, ha parlato proprio della conduttrice. “Dal punto di vista degli ascolti non ho rimpianti”, ha riferito. “E non lo dico contro di lei, ma è assolutamente oggettivo. Da un punto di vista personale, devo dire la verità: non ho mai avuto nulla contro Barbara d’Urso, mi spiace che sia diventato un caso così chiacchierato”. Successivamente l’ha salutata e le ha fatto un augurio: “È stata una normale scelta televisiva e le auguro tutto il bene”.

Quindi per alcuni utenti la frase scritta da Barbara d’Urso nelle storie sarebbe una frecciatina a queste parole. Ma non solo, probabilmente anche alla stessa Myrta Merlino che è stata riconfermata alla conduzione di Pomeriggio 5 anche per la prossima stagione.

Come detto, queste sono solo supposizioni dei più maliziosi e a noi non interessa cosa abbia voluto intendere Barbara d’Urso con quel post. Noi speriamo solo di rivederla molto presto in TV, perché la sua assenza si sente e molto.