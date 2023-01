NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

verissimo

A Verissimo parla Barbara d’Urso

Il 16 dicembre su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata del 2022 di Pomeriggio 5. Oltre a dare appuntamento per il nuovo anno, Barbara d’Urso ha cambiato un po’ la sua solita formula abituale dei saluti: “Il mio cuore è dei miei figli, di un’altra persona e poi vostro”. In tanti si sono quindi domandati a chi fossero riferite queste parole e, in pochi istanti, si è scatenato il gossip.

Sebbene Barbara d’Urso abbia chiarito la sua posizione andando a smentire la presenza di un uomo nella sua vita, si è arrivati alla conclusione, tramite Dagospia, che la conduttrice è diventata nonna. Una notizia questa che trova conferma nella giornata odierna a Verissimo.

Dopo aver fatto una premessa fondamentale sui suoi figli, che vuole preservare dal gossip in tutti i modi possibili, Barbara d’Urso ha risposto alla domanda di Silvia Toffanin:

“Molti mesi ho mantenuto il segreto e ho cercato di evitare che si sapesse. Per rispetto di mio figlio e della sua compagna, che è una ragazza stupenda. Io l’avrei condiviso con tutti, perché è una gioia immensa, ma sono rimasta in silenzio. Quindi è accaduto che molti mesi fa è nata questa creatura. Sono riuscita a tenerlo nascosta dribblando. Nessuno si è accorta. Avrei voluto mettere una foto, ma ho fatto questa scelta”, ha detto Barbara d’Urso.

Con grande entusiasmo quindi Silvia Toffanin ha esclamato: “Sei nonna”. Successivamente la conduttrice di Pomeriggio 5 ha detto che è diventata nonna di una splendida bambina: “Sono completamente pazza di lei. Purtroppo viviamo in due città diverse e posso vederla poco anche a causa del mio lavoro. Ma ricevo foto e facciamo videochiamate”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

“Adesso finalmente posso dire che il mio cuore è dei miei figli, della mia piccoletta e vostro”, ha detto Barbara d’Urso prima di congedarsi da studio.