Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

Amici 22

Samuel eliminato da Amici 22

Come rivelato dalle anticipazioni oggi ad Amici 22 ci sarebbero state due eliminazioni dal programma. Una di queste riguarda l’allievo di Raimondo Todaro, Samuel Antinelli. Il ballerino da settembre a oggi ha fatto sicuramente dei miglioramenti, ma ciò non sembra essere bastato all’insegnante per confermargli il banco.

Prima di tutto, però, ha voluto vedere entrambi esibirsi. Poco dopo proprio il docente ha pensato di sostituire Samuel ad Amici 22 con un altro allievo di hip hop che ha visto ai casting e di cui è rimasto particolarmente colpito. Il ragazzo, di nome Alessio, è stato quindi scelto per prendere il posto di Antinelli.

Samuel si è detto molto dispiaciuto di vedere il suo sogno infrangersi così, ma ha comunque compreso le ragioni e un po’ se l’aspettava. Tutti gli altri compagni sono crollati in lacrime e si sono detti molto tristi per questa decisione di Todaro. Giunto ai saluti finali e dopo essersi stretto in un abbraccio con Maria De Filippi, a richiamare l’attenzione è stata la maestra Celentano.

La docente di classico ha chiesto di poter prendere un attimo la parola, perché aveva qualcosa di importante da dire all’allievo di Amici 22. Così Alessandra Celentano ha spiegato che ha ancora tanta strada da fare come ballerino e che lo considera talentuoso. Per tale ragione ha quindi pensato che sia giusto dargli la possibilità di approfondire gli studi con una borsa di studio:

“Vorrei dire a Samuel che ho parlato con il direttore dell’Accademia di Monaco di Baviera, molto importante. Ho parlato di te per avere una borsa di studio. Non so ancora se andrà in porto, ma stiamo facendo il massimo. Se tu entrassi in questa Accademia ti cambierebbe la vita. Tutto ciò che ti ho detto io lo penso e sarebbe una bella cosa. Mi sto impegnando per questo”, ha concluso l’insegnante di Amici 22. Ne è seguito un lungo applauso da parte di tutto lo studio e poco dopo Samuel Antinelli è andato nel dietro le quinte.