Vincenzo Chianese | 28 Luglio 2023

Rissa tra due donne dopo il film di Barbie

La scorsa settimana nei cinema di tutto il mondo è finalmente arrivato il film di Barbie, il live action ispirato alla celebre fashion doll della Mattel. Protagonisti della piccola sono Margot Robbie e Ryan Gosling, nel ruolo di Ken. Come era prevedibile, in una manciata di giorni il lungometraggio ha sbancato i botteghini di tutto il pianeta, risultando essere uno dei film più amati di sempre. Non sono mancati anche diversi primati. Il live action infatti è risultato essere la pellicola diretta da una donna ad aver incassato di più nel primo giorno di programmazione. Ma non solo. Il film ha anche segnato il miglior debutto del 2023 nel primo fine settimana di programmazione, sia negli Stati Uniti che in Italia. In seguito ha poi registrato il miglior incasso per un film Warner Bros.

Pare dunque che il lungometraggio abbia convinto tutto il pubblico, tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web. In un cinema del Brasile, a Sao Paulo, è scoppiata la rissa tra due donne subito dopo la fine della proiezione, e il video della lite sta facendo il giro dei social. Ma cosa è accaduto e perché le due sono arrivate alle mani? Andiamo a scoprirlo.

Stando a quanto ha riportato il Daily Mail, pare che una nonna, per tenere buona la nipotina piccola che non smetteva di piangere, abbia messo in riproduzione per tutta la durata del film di Barbie dei video per bambini su YouTube. Una seconda donna presente in sala, alla fine della proiezione, si sarebbe così lamentata con la signora in questione, e a quel punto tra le due sarebbe scoppiata la rissa.

A fight breaks out at the end of #Barbie in Brazil, reportedly due to a woman bringing her kid and letting them watch YouTube during the movie. pic.twitter.com/G3eBKUTto9 — Pop Base (@PopBase) July 25, 2023

Il video della lite è così diventato in breve virale, e sui social non sono mancati i commenti stupiti degli utenti.