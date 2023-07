Uomini e donne, Ida e Alessandro rompono il silenzio dopo le voci di crisi

NEWS

Debora Parigi | 28 Luglio 2023

Uomini e donne

A seguito delle tante voci di crisi su Ida e Alessandro, gli ex volti di Uomini e donne hanno finalmente rivelato come stanno le cose

Ida e Alessandro di Uomini e donne parlando per la prima volta dopo il gossip sulla loro crisi

Crisi o non crisi? Stanno insieme o si sono lasciati? Da un po’ di tempo si parla di Ida e Alessandro, usciti da Uomini e donne durante la scorsa edizione e diventati una coppia nonostante in pochi credessero in un loro futuro insieme. Proprio di recente si è parlato appunto di una crisi tra loro. E c’era anche chi aveva voluto pensar male dicendo che si erano lasciati proprio in vista del ritorno della nuova edizione del programma di Maria De Filippi.

Le ipotesi che ci fossero dei problemi tra loro erano nate dal fatto che da un po’ i due non si facevano più vedere insieme. L’uno non compariva mai nei post e nelle storie dell’altra e viceversa. C’erano state anche le vacanze separate: lei in Sardegna e lui da solo a Salerno (sua città natale). A questo aggiungiamo anche una storia Instagram che lui aveva pubblicato e le cui parole avevano fatto molto pensare. L’ex cavaliere aveva infatti scritto una citazione del romanzo L’ordine del tempo di Carlo Rovelli:

“La differenza tra cose ed eventi è che le cose permangono nel tempo. Gli eventi hanno una durata limitata. Un prototipo di una cosa è un sasso: possiamo chiederci dove sarà domani. Mentre un bacio è un evento. Non ha senso chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il mondo è fatto di reti di baci, non di sassi.”

Dopo tutte queste voci oggi Ida e Alessadro hanno rotto il silenzio proprio sul tema crisi e hanno praticamente negato la fine della loro storia. I due ex volti di Uomini e donne si sono infatti mostrati insieme sui social. Lui ha messo una serie di foto e video di loro insieme a Capri e ha scritto come didascalia del post: “In 2 è tutto lì. Si ama in 2, si litiga in 2, si ha voglia in 2, ci si ritrova in 2. Love you Ida io + te”.

Ma non solo, tra i tanti commenti di fan che hanno riempito di amore il post, c’è stato anche il commento della Platano. L’ex dama ha infatti scritto: “L’amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia”. Dalle loro parole viene da pensare che possano aver passato qualche momento di difficoltà (ma forse la parola “crisi” è eccessiva). Ma nonostante questo, hanno superato insieme e con maturità qualsiasi problema dimostrando di stare insieme ed essere felici.