Già qualche tempo fa Barù, con Nathaly Caldonazzo, aveva rivelato di sentirsi fluido: “Dici che tutti gli uomini stanno passando all’altra sponda? Infatti io mi ritengo un maschio fluido. Diciamo che sono uno che prende quello che viene. Guardo molto l’anima delle persone mettiamola così“. Di recente è ritornato sull’argomento parlando con Giacomo Urtis. Quest’ultimo, infatti, gli ha posto una domanda, ovvero se è mai stato effettivamente con un ragazzo. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha affermato di avere avuto molte occasioni nella sua vita, ma di non aver mai provato davvero grande interesse.

Poco dopo, continuando a parlare, ha anche ammesso che se fosse propenso per gli uomini sceglierebbe proprio Giacomo, come riporta anche il sito Biccy:

Che dire, Soleil e Lulù sono messe bene come fisico quando twerkano, poi ci sei te. Però se fossi stato propenso per gli uomini davvero avrei scelto te in questa casa del GF Vip. Dici che non si sa mai? Oddio sono d’accordo, ma in realtà ho avuto tante situazioni in cui avrei potuto e non ho fatto nulla. Pensa che è da quando sono piccolo che mi trascinano nelle dark room e in posti del genere. Poi nessuno mi ha mai detto di non andare con gli uomini.