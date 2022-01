1 La battuta di Barù

Da quando Barù è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 a rimanere piacevolmente affascinata da lui è stata Jessica Selassié. La Principessa ha infatti mostrato un particolare interesse per il nipote di Costantino della Gherardesca, e a quel punto sul web è partita una vera e propria ship. In molti desiderano vedere i due Vipponi sempre più vicini, con la speranza che prima o poi possa scoppiare la passione. Tuttavia sembrerebbe che il gieffino non ricambi l’interesse di Jessica.

In più occasioni infatti Barù ha demolito la ship con la Selassié, facendo intendere di non volere più di un’amicizia. In queste ore però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta facendo discutere il web. Mentre parlava con Soleil Sorge infatti il nipote di Costantino della Gherardesca ha fatto una battuta a sfondo sessuale su Jessica che tuttavia non è piaciuta ai più. Queste le sue dichiarazioni:

“Se mi baso anche sul segno? Certo, ovviamente. Proprio quello è il punto. Capricorno. Deserto del Sahara. Quella m*rda sarà asciutta ancora per molto molto tempo”.

Il vomito che mi fate a sostenere questo essere spregevole e disgustoso. Il vomito! #gfvip pic.twitter.com/LFoWAMbjdS — Steffy (@Steffy96554979) January 27, 2022

Naturalmente le parole di Barù hanno fatto scoppiare una lunga polemica, e in molti hanno duramente attaccato il Vippone. Nel mentre Jessica Selassié proprio in queste ore si è confidata con Miriana Trevisan, ammettendo di volere qualcosa in più della semplice amicizia dal nipote di Costantino della Gherardesca. Andiamo a leggere le sue parole.