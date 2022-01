GF Vip: Barù smonta la ship con Jessica Selassié

Manca poco all’inizio della puntata e Barù si trova nell’antibagno a prepararsi. Insieme a lui presente anche Sophie Codegoni, impegnata a sistemare trucco e parrucco. I due gieffini si sono ritrovati così a chiacchierare e a prendere la parola è stata l’ex tronista. Quest’ultima ha colto la palla al balzo dicendogli di vederlo bene con Jessica Selassié, la quale ha risposto totalmente disinteressato. Lei ha continuato a ribadire che li vede molto compatibili, lui ha precisato come in realtà non sia esattamente così.

“Non è così, non mi conoscete”, ha detto ancora Barù, mentre Sophie ha fatto un identikit sulla sua personalità. Nonostante la trovi una bellissima e brava ragazza, il gieffino non crede sia il suo tipo di donna: “Non è il mio tipo”. Sempre secondo lui tra loro non si andrà oltre l’amicizia e resterà tale. Così l’enologo ha analizzato alcuni punti, sottolineando come tra loro non possa esserci nulla: “Non è, non la vedo in certe situazioni…e non siamo affini e non funzionerebbe”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

A seguire Barù si è ritrovato a parlare in stanza da letto con Davide Silvestri e Soleil Sorge e ha raccontato quanto successo poco prima:

“Mi hanno appena chiesto. Ero lì a farmi i capelli. Cosa mi hanno chiesto? Se mi piace Jessica. Mi hanno detto ‘siete uguali’, mah. Non tr***a e non beve, siamo perfetti l’uno per l’altra proprio. Siamo proprio uguali”, ha detto ridacchiando perplesso Barù.

Parole che non sono sfuggite agli utenti del web, che ne hanno condiviso immediatamente il momento, come potete vedere nel video sopra. Insomma Barù è convinto che tra lui e Jessica Selassié non possa nascere proprio nulla. Sarà davvero così? Continuate a seguirci per scoprirlo e capire cosa accadrà tra i due vipponi!

Novella 2000 © riproduzione riservata.