Barù svela chi vorrebbe in finale con lui ma non fa il nome di Jessica Selassié: ecco le sue dichiarazioni e quello che è accaduto.

La confessione di Barù

Manca ormai una sola settimana alla finale del Grande Fratello Vip 6 e ormai iniziano a venir fuori le prime strategie. Proprio in queste ore infatti a far discutere è stato Barù, che per la prima volta ha svelato chi vorrebbe in finale con lui. Chiacchierando in piscina con Giucas Casella e Davide Silvestri, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha così fatto i nomi dell’illusionista, dell’attore e di Soleil Sorge, escludendo dunque Jessica Selassié. Naturalmente la cosa non è passata inosservata, e in molti così l’hanno duramente criticato. Queste le sue dichiarazioni (QUI per il video), riportate da blogtivvu:

“Tanto se parte una catena vicino a noi io salvo te Giucas, Davide e Soleil. Questa è la mia alleanza, l’ho già detto a tutti, fino alla fine. Basta… non me ne frega un ca**o di nessun altro, neanche di Jessica. No, no. L’alleanza dall’inizio, sì mi sta simpatica Jessica e tutto, ma salvo te, Davide e Sole”.

Come se non bastasse poco dopo Barù ha anche nuovamente frenato sul rapporto con Jessica Selassié, ribandendo di vederla soltanto come un’amica. Ecco cosa ha affermato:

“Cosa c’è con Jessica? Non c’è niente e sono io che non voglio. Non mi piace. Mi piace ma non in quel senso. Insomma. Mi piace come amica, ci rido e ci scherzo, mi diverte insomma. Però non… Secondo me vuole di più. È una donna seria. Fammi uscire di qui, fammi un po’ respirare. Frequentarla? Non credo proprio che la frequenterò”.

Ma come reagirà Jessica Selassié quando scoprirà che non è nella rosa degli ipotetici finalisti di Barù? Non resta che attendere per scoprire quello che potrebbe accadere tra i due a pochi giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 6.

