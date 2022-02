1 Barù e la rivelazione su Jessica Selassié

In queste ore abbiamo visto Jessica Selassié fare un passo in avanti verso Barù ed esporsi: “Comunque riguardo al discorso che ti ho fatto prima… Sulla cosa che ti ho detto… Non so te, ma io sicuramente la voglia di baciarti ce l’ho. Poi non so te. Questa è l’unica cosa che ti volevo dire. A parte la nostra amicizia“. La risposta dell’altro è stata piuttosto ambigua: “Io ho tante voglie, ho tante voglie, però...“. In un altro momento, però, mentre si trovavano in piscina, il gieffino ha aggiunto anche dell’altro:

Mi sembra che la nostra amicizia così funziona o mi devo allontanare sennò te la prendi? Sì, tutto il giorno… E non mi porta questo e non mi fa la pasta… Sì, stai scherzando fino a un certo punto. Ma lo sento che c’èun po’ di pesantezza. Non è solo uno scherzo. No, perché altrimenti mi allontano. Non voglio che ci rimani male. Sennò oggi facevo la pasta con le cipolle e l’aglio senza fare il riso, per esempio… Per essere carino… Non è che quello vuol dire che… Una carineria…

La parte in cui Barù, in qualche modo, però friendzona Jessica Selassié è avvenuta in altri momenti. Il primo con Miriana Trevisan. Ecco cos’ha svelato alla gieffina: “Anche fuori io non sono il suo… Non sono… Capisci? Non è che qui, lì, fuori, dentro.. Fuori non sono neanche… Sono peggio fuori che dentro. Non faccio per lei, è una brava ragazza. Non si deve confondere. Te lo sai. Te che lo sai“.

Un altro momento, poi, è stato quello in compagnia di Soleil Sorge. Continuate a leggere per saperne di più…