1 Jessica Selassié vuole baciare Barù

Tra Barù e Jessica Selassié, nel corso del tempo, si è creato uno stretto legame. La Principessa non ha mai nascosto un certo interesse dal punto di vista fisico e sentimentale nei confronti del gieffino. Il nipote di Costantino della Gherardesca, però, ha sempre cercato di metterci un freno. Nonostante, però, mantenga una certa ambiguità nel loro rapporto, come vedremo dalla risposta che le ha dato dopo la sua ammissione. Tra i due scatterà mai un vero e proprio bacio? Al momento non è dato saperlo.

Nel video qui sotto, però, vediamo Jessica esporsi e farsi avanti. Queste le parole esatte della vippona: “Comunque riguardo al discorso che ti ho fatto prima… Sulla cosa che ti ho detto… Non so te, ma io sicuramente la voglia di baciarti ce l’ho. Poi non so te. Questa è l’unica cosa che ti volevo dire. A parte la nostra amicizia“. La risposta di Barù non si è fatta attendere. Dopo una risata, infatti, ha esclamato: “Io ho tante voglie, ho tante voglie, però...”. I due poi sono rimasti in silenzio.

Come possiamo vedere la faccia di Jessica Selassié non sembra essere troppo convinta della risposta del vippone e lei non si mostra contenta di quanto appena accaduto. Probabilmente si aspettava qualcosa di diverso. Ai due spesso piace ridere e scherzare. Lo hanno dimostrato anche nelle scorse notti quando, per citare un film visto poco prima la Princess aveva detto: “Voglio il tuo c**zo“. A questo punto Barù ha commentato, sempre ridendo: “E cosa sei disposta a fare per il mio c**zo? Popolo italiano l’avete sentita? Se si brucia ha giocato col fuoco“.

