Lite tra Barù e un inviato de Le iene? L’indiscrezione

1 Litigio tra Barù e la iena Stefano Corti?

Scintille tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, nonché terzo classificato, Barù e un inviato del programma Le Iene, Stefano Corti. I due sono andati vicini ad un litgio per colpa di uno scherzo che il Della Gherardesca pensava fosse per lui, invece la vittima era Alex Belli. Facciamo chiarezza.

Il settimanale Chi, nella rubrica Pillole di Gossip, ha fatto sapere che l’ex vippone e la iena si sarebbero incontrati in un hotel a Roma. E a questo punto Barù avrebbe creduto che la presenza di Corti fosse dovuta ad uno scherzo per lui. Da lì ne ha nato un piccolo battibecco un po’ accesso poiché avrebbe poco gradito. In realtà, come sappiamo, Stefano Corti si trovava nell’hotel romano sì per uno scherzo, ma ai danni di Alex Belli e Delia Duran. Ecco cosa riferisce il magazine, come riporta il sito Isa e Chia:

“Non stuzzicate il Barù che… dorme. Dopo la finale del GF Vip, in hotel, l’inviato de Le Iene Stefano Corti si è imbattuto in Barù Gaetani. Il finalista del reality pensava che la iena avesse programmato uno scherzo contro di lui. Per poco la situazione non è degenerata. Tutto si è risolto quando Corti ha spiegato che la vittima era Alex Belli.”

Insomma, gli animi si sono semplicemente riscaldati, ma poi tutto si è risolto quando Corsi ha spiegato a Barù che si trovava lì per un’altra vittima.

A tal proposito, ricordiamo proprio questo scherzo se ve lo siete perso…