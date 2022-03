Jessica Selassié e Barù hanno un rapporto molto altalenante. A volte sono vicini e altre volte discutono. In queste ore il nipote di Costantino della Gherardesca ha deciso di aprirsi con la Principessa e le ha raccontato alcune esperienze poco piacevoli del suo passato. Come riporta anche il sito Blogtivvu, ha affermato di essere stato vittima di bullismo durante l’infanzia e l’adolescenza:

Come faccio a dire “brutto”, ero privilegiato avevo tutto, ed anche se ero vittima di bullismo ero grosso e me la cavavo sempre, sono scemo, non mi sono mai potuto lamentare. Stavo bene. C’era altra gente che stava molto peggio di me, sì. Riguarda la mia adolescenza ed anche infanzia, sì. Poi da ogni cosa brutta nascono tante cose belle, quindi che cazz* devo dire? Non lo so, non lo so. Boh… non mi sembra il caso. Pii tutto bene, a parte le cose normali della vita.

Le parole di Barù, tuttavia, come fa notare il sito citato poc’anzi, sarebbero state interrotte. Non da uno dei vipponi rimasti nella Casa ma dalla regia. Questa, infatti, senza apparente spiegazione avrebbe prima abbassato l’audio e poi cambiato direttamente inquadratura. In molti si chiedono il perché di questa decisione. Forse per non urtare la sensibilità di alcuni telespettatori? Non possiamo saperlo con certezza.

Fatto sta che ai fan di questo due, come li chiama il web “jerù“, è piaciuto molto rivederli di nuovo complici. Se vi ricordate, infatti, pochi giorni fa avevano discusso per delle frasi che aveva detto proprio il gieffino:

Non me ne frega un c***o di fare flirt qui dentro e lo dico dal giorno uno del mio GF Vip. Anzi che vadano a fare in c**o quelli che fanno le storielle qui dentro. Sono loro a cercare storie d’amore qui per dire qualcosa. Mi dicono che sono stratega, ma se lei mi sta dietro da due mesi e non ho mai fatto nulla.

Poi sta cosa delle principesse, ma basta dai. Anche se vieni da una famiglia nobile c’è bisogno di dire che sei una principessa? No, i nobili non dicono che sono principesse o marchesi. La trovo una cosa burina e di marketing. Che c***o me ne frega se sei una principessa. Alla fine siamo tutti figli di giardinieri e stallieri che si sono fatti una contessa.