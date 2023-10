Basciagoni, la sorella di Alessandro lo difende sui social e parla di “finti tradimenti”

Gossip

Debora Parigi | 16 Ottobre 2023

Alessandro Basciano Sophie Codegoni

Sulla crisi dei Basciagoni ha parlato sui social anche la sorella di Alessandro

Le ultime vicende che riguardano i Basciagoni hanno dell’incredibile e sono al centro del gossip specialmente negli ultimi giorni. Questo perché Sophie Codegoni sabato è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha raccontato tutta la sua verità. Nel farlo ha vuotato il sacco su avvenimenti di qualsiasi genere riguardo la sua relazione (ormai finita) con Alessandro Basciano.

Per fare un breve riassunto, ha parlato prima di tutto di tradimenti che ci sarebbero stati anche mentre era ancora incinta. Ma quello di cui è certa è stato quello avvenuto a Ibiza non molto tempo fa con una delle sue ex. Poi ha raccontato di aver ricevuto continui maltrattamenti verbali da parte di lui che a un certo punto avrebbe usato parole orribili anche verso la madre di lei. E ancora si parla di piazzate sul luogo di lavoro, divieti e addirittura l’essersene andato a riposarsi quando lei stava per partorire e quindi non assistendo al parto. Inoltre ha detto che lui faceva tutto per i social, ma nel privato non le dava attenzioni e affetto.

Dopo questa intervista è intervenuto lo stesso Alessandro Basciano attraverso il suo avvocato, chiedendo un diritto di replica. E adesso ha parlato anche la sorella di lui attraverso i social. La pagina Instagram MondoReality ha infatti pubblicato un vecchio video dei Basciagoni al GF Vip in cui Sonia Bruganelli riprende in modo molto alterato Alessandro per delle frasi bruttissime e irrispettose rivolte a Sophie. E la maggior parte degli utenti ha commentato come l’ex opinionista del reality avesse sempre avuto ragione su certe cose. Proprio sotto quel video è apparso un commento di Giorgia Nicole Basciano, sorella di Alessandro, che ha difeso il fratello. E ha parlato di “finti tradimenti” aggiungendo che la verità verrà presto a galla. Ecco le sue parole:

“Ma io sono scioccata nel leggere tutti questi commenti inutili quando qua si parlava di un reality e di alcuni comportamenti dentro al Gf finiti lì. Quello che succede oggi sono finti tradimenti che non esistono, sono due cose diverse. Quindi di che parliamo? Tutti noi ci arrabbiamo tante volte, ma in questo caso si parla di un tradimento che non c’è mai stato, è un altro argomento proprio. Ora basta scrivere cazzate quando non si sanno le cose. Giudicate sempre senza saper la realtà. Con i fatti in mano si dicono le cose, ricordatevelo. Ricordatevi sempre quello che era successo con altri VIP lasciati in televisione. Stesse scene finte. Quindi scrivete cose reali dove voi avete visto i fatti. Al posto vostro cercherei di capire chi ha voluto incastrare Ale. Voi siete bravi nel trovare le cose, indagate…”

In pratica, secondo le sue parole, qualcuno avrebbe cercato di incastrare il fratello. E notiamo che ha ribadito che non ci sono stati tradimenti.