“Minacciato da Basciano e dalla sua gang”, famoso ex tronista di Uomini e Donne si sfoga sui social dopo un suo commento contro il deejay.

Alessandro Basciano, l’accusa di un ex tronista

Si torna a parlare della vicenda legata ad Alessandro Basciano, scarcerato nelle scorse ore dopo l’accusa da parte della sua ex Sophie Codegoni. Ma non è finita qui, perché già nei mesi scorsi era stato accusato di aver tradito l’influencer, sebbene lui abbia sempre negato tutto.

In quell’occasione un ex noto tronista di Uomini e Donne su Instagram si è scagliato contro Alessandro Basciano, accusandolo di aver detto delle falsità. In quell’occasione infatti Giulio Raselli, è lui l’ex volto del dating show ad essersi esposto, aveva fatto sapere quanto segue:

“Ha il coraggio di dire che non ci siano stati strusciamenti. La verità è che ci è andato a letto! E chi crede anche solo per un secondo che non sia vero, e che quindi non abbia avuto nessun rapporto fisico, siete solo degli stolti! Che con due lacrime e un tono di voce più pacato cambiate idea e visione della verità. Sveglia! Sophie è stata tradita al 100%. C’è ancora qualcuno che crede a questo cialtrone che manco sa come è arrivato a guadagnare due soldi dallo spettacolo“.

Nel suo discorso aveva anche detto che forse sarebbe stato meglio che anche tutti quegli influencer che seguivano Alessandro Basciano, si sarebbero dovuti ricredere: “Ora starete in silenzio oppure prenderete le distanze da una persona che alza le mani sempre… e con tutti, e per di più a donne del suo nucleo familiare”.

Giulio Raselli era parso anche critico, come ripreso da Biccy, del fatto che gli autori televisivi spesso davano spazio ad Alessandro Basciano. E a chi l’ha tacciato di invidia, ha replicato per le rime.

“(…) Sono così, quando una persona mi sta sul c*lo non sto zitto e ve lo farò sempre sapere in questo mondo (soprattutto televisivo) che chi non sta alle regole viene fatto fuori. Ecco io dirò sempre ciò che sento e provo perché non sono uno senza palline“, ha detto Giulio Raselli.

L’attacco di Giulio Raselli

Ma non solo, perché sotto a un post di Trash Italiano, contro Alessandro Basciano ha scritto un commento, con una frecciata al vetriolo: “Chissà se la troupe di verissimo riuscirà a portare tutti i macchinari all’interno della cella per l’intervista“.

Il commento di Giulio Raselli su Basciano

In seguito però Giulio Raselli sempre su Instagram ha fatto sapere quanto segue: “Ieri notte alle ore 00:44 causa un mio commento sotto un post di trash italiano ho ricevuto minacce di morte da parte di Alessandro Basciano e la sua gang“.

Lo sfogo di Giulio Raselli contro Alessandro Basciano

Vedremo se arriverà una replica da parte del diretto interessato a tale accusa. Novella2000.it in ogni caso e ha disposizione delle parti, nel caso vogliano intervenire per fare chiarezza.