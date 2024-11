Vi sarete probabilmente chiesti come mai Cristiano Malgioglio negli occhiali che indossa quotidianamente non ha le lenti. A svelare questo mistero ci ha pensato proprio lui durante la puntata di Verissimo.

Cristiano Malgioglio perché non ha le lenti negli occhiali

Dopo averne già parlato in passato, Cristiano Malgioglio questo pomeriggio a Verissimo è tornato per un’intervista molto speciale. Il cantautore si è confidato per primo e ha raccontato il dolore per la scomparsa della sua amata sorella Filippa. E non sono mancate le lacrime per questo motivo.

Ma c’è stato spazio però anche per qualche momento di leggerezza, perché Cristiano Malgioglio non ha le lenti negli occhiali che indossa solo per estetica. Spesso probabilmente ve lo sarete domandati cosa si nasconde dietro questa scelta stilistica e divertente da parte del cantante?

Per prima cosa ha voluto scherzare con le telecamere, spiegando di avere degli occhi bellissimi. Ben presto Cristiano Malgioglio ha svelato l’arcano e la motivazione che lo spinge a tenere ancora oggi gli occhiali, nonostante abbia ormai risolto i suoi problemi di salute:

“Ho fatto una blefaroplastica, non me ne vergogno più. L’ho fatta perché avevo dei problemi agli occhi. La luce mi dava molto fastidio e ho sofferto tanto”.

In seguito l’artista ha proseguito: “E devo dire che mi è costata tantissimo, perché potevo comprarmi un monolocale. Sono abituato con gli occhiali ma come potete vedere non ci sono le lenti qui. Li ho sempre portati da una vita, quindi ho bisogno di sentire qualcosa sul viso”, ha detto ancora Cristiano Malgioglio.

Insomma se volevate sapere perché Cristiano Malgioglio non ha le lenti negli occhiali, ora ne siete a conoscenza. Quindi ora li tiene semplicemente perché abituato ad averli con sé e perché ama indossarli. Nulla di più, nulla di meno! Se anche voi non riuscite a liberarvi degli occhiali, anche se non è necessario per voi averli, potete quindi seguire questa “moda” di Malgioglio!